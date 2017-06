Obce nebudou muset rozhodovat jen dle ekonomické výhodnosti. Bude novela platit i na probíhající trestní řízení?

Novelu zákona, podle které obce nebudou muset nakládat se svým majetkem jen podle krátkodobé ekonomické výhodnosti, budou muset od nabytí její účinnosti všechny orgány činné v trestním řízení zohlednit v rámci běžících trestních řízení. Shodují se na tom odborníci, které oslovila Česká justice. Zároveň však upozorňují, že novela má spíše deklaratorní charakter.

Dalším měřítkem posuzování by měl být podle novely, která prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně, jiný důležitý obecní či krajský zájem za podmínky, že bude řádně zdůvodněný. Předloha by podle zákonodárců měla pomoci zabránit kriminalizaci komunálních a regionálních politiků za to, že například pozemky pro stavbu rodinných domů neprodali za nejvyšší cenu.

„Trestní stíhání některých členů zastupitelstva za to, že dobře hájí zájmy občanů obce a nechtějí prodat formálně nejvyšší nabídce, ale o které vědí, že z jiných důvodů je pro obec nevýhodná, je příkladem toho, jak za současného vedení státního zastupitelství někteří státní zástupci pohrdají ústavou a právem,“ myslí si advokát Zdeněk Koudelka, podle kterého jsou klíčové případné změny v personálním obsazení státních zastupitelství, nikoliv dílčí změna zákona.

Podle odborníka na trestní právo Tomáše Gřivny budou muset OČTŘ zohlednit novelu při běžících řízeních. Pokud tedy projde Senátem a podepíše ji prezident. „Tím myslím všech trestních stíhání, která nebudou pravomocně skončena před účinností novely, tedy např. i v odvolacím řízení. Novela se přirozeně nebude vztahovat na pravomocně skončená řízení a změna zákona nebude sama o sobě důvodem pro podání mimořádných opravných prostředků,“ uvedl Gřivna.

Ten má zároveň pochybnosti o efektivitě schválené normy. Je totiž otázkou, zda novela přináší něco nového, když i současný zákon používá dikci, že „majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.“. „Z tohoto textu lze podle mého názoru dovodit, že vedle účelnosti a hospodárnosti je zde i korektiv v podobě zájmu obce. Ale budiž, vícero trestních stíhání zastupitelů, radních, starostů atd. ukazuje, že se ze strany represivních orgánů klade přehnaný akcent na ekonomickou stránku rohodování zmíněných osob,“ dodává obhájce.

I Podle Jany Navrátilové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy by se u probíhajících řízení měla použít právní úprava pro pachatele nejpříznivější, což se nevztahuje pouze na případnou novelu trestního zákoníku, ale i na související normy, ze kterých se vychází. „V probíhajících trestních řízeních mám určité pochybnosti o tom, zda lze trestní odpovědnost v těchto případech dovozovat pouze podle kritéria ekonomické výhodnosti, aniž by se zohlednil i jiný důležitý zájem obce. To má určitě vliv na stupeň společenské škodlivosti takového jednání pachatele. Přijetí této novely by však by však přispělo k jednoznačnějšímu výkladu,“ myslí si odbornice na trestní právo.

Eva Paseková