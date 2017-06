Rozbřesk: Česká koruna atakuje 26,30 k euru. Co jí dává sílu k ziskům?

Česká koruna se včera dostala do těsné blízkosti 26,30 EUR/CZK a atakuje post-intervenční maxima. České měně svědčí relativní klid na globálních trzích a velice nízké indikátory globálního strachu - VIX přes včerejší nárůst zůstává stále hluboko pod dlouhodobým průměrem. Současně se jí líbí i dobrá nálada na sousedním polském trhu. To vše zvyšuje trpělivost těch, kteří si vsadili na její zisky a neuvažují tak v tuto chvíli o likvidování svých pozic. Proto koruna dostává v posledních týdnech prostor k postupným ziskům, a pokud se na globální scéně neobjeví větší mraky, může jí dobrá nálada v nejbližší době vydržet.



Na druhou stranu v případě zhoršení nálady je třeba vzít v potaz, že sázky na zisky české měny pravděpodobně i nadále zůstávají vysoké. Soudě podle relativně nízkých zobchodovaných objemů na devizovém trhu (od vypnutí intervencí), stále hluboce záporných korunových sazeb implikovaných derivátovými kontrakty a relativně pomalého výprodeje českých dluhopisů nerezidenty, moc “sázkařů” z koruny zatím neodešlo. Pokud však zůstane na globální scéně klid, možná k tomu nebudou mít ani moc pádných důvodů.



V tuto chvíli při pohledu na čísla z eurozóny i z USA není úplně důvod se příliš znepokojovat. Včerejší pokles nezaměstnanosti a nižší inflace potvrzují, že eurozóna zrychluje ekonomicky, ovšem ne inflačně. I proto ECB nebude spěchat s utažením měnové politiky, a to je pro všechny středoevropské měny dobrá zpráva. Negativní překvapení teoreticky do budoucna může opět připravit na starém kontinentě politika. Blížící se dohoda hlavních hráčů nad italskou volební reformou zvyšuje pravděpodobnost konání předčasných voleb již na podzim tohoto roku - v době sestavování rozpočtu. To by mohlo část investorů na trzích znejistět.



TRHY

Česká koruna a dluhopisy

Česká koruna těží z dobré nálady na globálních trzích a posouvá se do blízkosti post-intervenčních maxim. Je možné, že se v nejbližší době pokusí o rozšíření zisků a testování 26,30 EUR/CZK.



Sázky na zisky české měny však podle našeho názoru zůstávají nadále vysoké (viz úvodník). To potvrdil i relativně mírný pokles českých dluhopisů v držbě nerezidentů - zhruba o 25 miliard korun. Celková držba českých dluhopisů nerezidenty tak zůstává nad 690 miliardami eur (přibližně 45 % domácích státních dluhopisů).





Zahraniční forex

Eurodolar včera pokročil dál vzhůru. Nevypadá to však, že by pohyb kurzu vzhůru byl o euru, spíše má problémy dolar, který slábne i proti libře. Včera mu uškodila Béžová kniha Fedu, kde několik regionů reportovalo pokles optimismu.



Eurodolarový trh musí být ve střehu, neboť se dnes dostanou do hry další důležitá americká data - ADP report z trhu práce a index ISM ve službách. Neočekáváme, že by mělo přijít zásadnější zklamání, což by dolar měl lehce ocenit.



Libru stále trápí předvolební nejistota, kterou může umocnit fakt, že premiérka a předsedkyně konzervativní strany Mayová odmítla vystoupit v předvolební TV debatě.



Jinak zlotý vcelku bez problémů strávil pokles polské inflace a naopak se spíše koncentroval na data o HDP, která byla revidována nepatrně vzhůru. V tomto kontextu může být zajímavý dnešní výsledek indexu PMI, který naznačí, jak si polská ekonomika vede ve 2. čtvrtletí.





Ropa

Ceny ropy pokračovaly včera v poklesu, když trh začíná zřejmě spekulovat, zdali poslední dohoda OPEC opravdu zabere. Pro ropu nejsou pozitivní ani čínská data - konkrétně (nestátní) index PMI, který poklesl pod hodnotu 50 bodů. Dnes odpoledne však kromě důležitý amerických dat bude trh s ropou sledovat i vývoj amerických zásob.