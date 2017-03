Rozbřesk: ČNB nemá důvod otálet s ukončením intervencí

Českou národní banku dnes čeká ostře sledované březnové zasedání. Je to poslední zasedání, na kterém bude platit “tvrdý” závazek ČNB setrvat v intervenčním režimu. Od začátku dubna pak bude moct centrální banka teoreticky kdykoliv intervenční režim vypnout, a to aniž by čekala na další řádné zasedání. K dlouhému vyčkávání a váhání přitom podle nás nebude mít moc důvodů.

Inflace se opět pohybuje nad poslední prognózou ČNB, z reálné ekonomiky chodí velice slušná čísla a díky sílícím mzdám by centrální banka měla dál vidět inflaci nad cílem i na horizontu prognózy. Navíc i počasí v eurozóně a na globálních trzích se zdá být v tuto chvíli pro opuštění intervencí příznivé. A v neposlední řadě centrální banka dosáhla i svého taktického záměru - přesvědčila trh, že intervence se skutečně blíží ke svému konci, a proto pozorujeme výrazné sázky na zisky koruny. Jen od začátku září narostly devizové rezervy o zhruba 14 miliard eur, od začátku intervencí o více než 80 miliard eur a 50-60 miliard euro jde podle našich odhadů na vrub “sázek” na zisky koruny. Podle těchto měřítek se zdá být čeká koruna jednoduše “překoupená”, což může načas otupit apreciační ambice koruny.



Přesto vše je možné, že dnes centrální banka zatím nezmění měkké “vodítko” indikující konec intervencí okolo poloviny roku 2017. To ale již není závazné a ČNB by lehkým urychlením exitu rozhodně neriskovala ztrátu kredibility. Věříme, že nehledě na dnešní oficiální komunikaci může ČNB vypnout intervence již v průběhu dubna.

FOREX

Region

Zatímco forint víceméně stagnoval, tak zlotý posílil na nejsilnější úrovně od listopadu 2015. Sazby na peněžním trhu (FRA) sice neindikují posilování sázek na růst oficiálních sazeb, nicméně zlotému se asi líbí vyhlídky na velmi slušný hospodářský růst a další růst inflace.



Dnes je ale v centru pozornosti zasedání ČNB, jenž bude posledním v době stávajícího kurzového závazku, v rámci něhož ČNB “natvrdo” slibuje ponechat jej v platnosti. Zároveň půjde o zasedání mezi dvěma prognózami, takže se rada bude muset vypořádat s tím, že se její stávající výhledy příliš nenaplňují. Inflace je výrazně vyšší, než předpokládala a aktualizovaný výhled nejspíš potvrdí splnění závazku i na horizontu měnové politiky. Když k tomu připočteme tlak, pod jakým je koruna (ČNB už za březen nejspíše nakoupila dalších 12 mld. EUR), tak rozhodně není příliš důvod oddalovat konec kurzového režimu. Předpokládáme, že ČNB uvolní korunu už na začátku dubna a bude dohlížet na to, aby se koruna extrémně nevzdálila od současné kurzové hranice. Konec kurzového režimu tak zdaleka nemusí znamenat konec devizových intervencí.



EUR/USD/GBP

Kurz dolaru zpevnil pod tíhou dvou lehce jestřábích výroků ze strany amerických centrálních bankéřů (Williams a Rosengren). Naopak z eurozóny zaznívaly spekulace, že ECB pojede podle dohodnutého harmonogramu, takže není divu, že EUR/USD propadl zpět výrazněji pod 1,075.



Dnes kalendář očekávaných událostí obsahuje především německou inflaci, která silně naznačí, jak zítra dopadne březnová inflace za celou eurozónu. Zpomalení inflace by dolaru mohlo pomoci dále směrem dolů, přičemž je otázkou, jak se na měnovém páru projeví spekulace listu Wall Street Journal, že Trumpova administrativa chce jen drobné úpravy severoamerické obchodní dohody NAFTA.



Volatilní den zažila včera libra, která nejprve po ránu pod tíhou aktivace článku 50 o brexitu oslabovala, aby nakonec všechny ztráty smazala.