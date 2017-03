Akcie Alibaba Group míří k výšinám

Aliexpress.com nákupní galerie pro tisíce malých čínských prodejců, se v Česku těší stále větší oblibě. Dokazují to údaje českých bank zabývající se platbami kartou. Loni Češi uskutečnili přes milion objednávek, což je jedenáct procent všech e-com transakcí. Aliexpress se vyšplhal na druhé místo v nákupech na internetu s útratou 300 milionů korun, první místo si drží Alza.cz s útratou 500 milionů korun. Avšak průměrná útrata na Alze činí 3290 korun, na Aliexpressu se částka pohybuje kolem 290 korun. Od roku 2013 se počet plateb kartou na Aliexpressu

zvýšil o sedminásobek. Významným důvodem, proč se nákupy těší takové oblibě je, že tamní vláda dotuje poštovné u drobných zásilek do 22 USD, tudíž zákazník neplatí nic za poštovné, dokonce ani DPH a clo. Na Aliexpressu také funguje refundace, kdy při nedodání zboží

vrátí obchodník kupujícímu peníze. Celní správa jen potvrzuje oblíbenost tohoto nového trendu, přičemž za rok 2015 evidovala 6,8 milionu zásilek a loni to už bylo 10,7 milionu zásilek.

