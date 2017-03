Středeční obchodní seance 29. 3. 2017

Středa 29. 3. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,73 %), S&P500 (+0,73 %) a NASDAQ (+0,60 %).

Evropa: DAX (+1,28 %), CAC40 (+0,57 %), FTSE 100 (+0,68 %).

Čína: Hang Seng (+0,11 %), Shanghai Comp. (+0,04 %), CSI 300 (+0,22 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,09 %).

-------------------------------------------------------------

JPY: Maloobchodní tržby (únor 2017): +0,1 %, oček. +0,7 %.

USA: (16:00) – Rozjednané prodeje domů

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +1,2 M, min. +4,954 M

-------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +1,909, oček. +0,300 M, min. +4,529 M

-------------------------------------------------------------

Britská premiérka Theresa May by dnes měla aktivovat čl. 50 Lisabonské smlouvy

o vystoupení VB z Evropské unie. Samotný proces by měl trvat až dva roky.

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily druhou obchodní seanci nového týdne výrazným růstem a smazaly ta část předchozích ztrát. Růst podpořily hlavně data spotřebitelské důvěry, které dosáhly nejvyšší úrovně za více než 16 let. Probraly se také sektory financí a základních materiálů. Po několikadenní sérii oslabování, posílil americký dolar a ropa. Včerejší statistiky týdenní změny zásob ropy dle institutu API ukázaly na růst o 1,909 mil. barelů, při očekávání růstu o 300 tisíc. Ropě aktuálně pomáhají také zprávy o výpadku produkce, které přicházejí z Libye.

Dnešní den bude z pohledu dat opět spíše slabší. Dočkáme se pouze statistiky rozjednaných prodejů domů v USA a týdenní změny zásob ropy dle agentury EIA. Asie, díky pozitivní náladě v USA a rostoucím cenám ropy, zaznamenala velmi pozitivní seanci. Dnes by měla Britská premiérka Theresa May aktivovat čl. 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení VB z Evropské unie. Samotný proces odštěpení by mohl trvat až dva roky. Dnes by v této návaznosti mohla oslabit evropská měna, dopad na akcie, díky určité nejistotě ohledně tohoto procesu, může být smíšený. Evropské trhy dnes otevřou lehce v zeleném.