Města napříč USA míří ke úplnému pokrytí obnovitelnou energií

Zdá se, že přechod k zelené obnovitelné energii je v USA neodvratný. Jde o trend, který udávají velká americká města.

Cesta k dosažení stoprocentního pokrytí energetické spotřeby obnovitelnými zdroji pomalu ale jistě získává stále větší podporu. Minulý týden se první města ve Wisconsinu a Louisianě zavázala být energeticky zcela obnovitelná.

Nicméně Madison (Wisconsin) ani Abita Springs (Lousiana) nejsou ve svém závazku v celých Spojených státech osamoceny. Podle portálu Breakingenergy.com už podobné prohlášení vydalo 25 měst napříč USA, od San Diega, přes Salt Lake City až po texaský Georgetown. Všechna tato sídla věří v obnovitelné energetické zdroje.

Šest milionů na studii

Madison je největší město v daném regionu, které se ke zcela obnovitelné energii zavázalo. To ale není vše. Madison chce také dosáhnout nulových emisí plynů s obsahem uhlíku. Radnice města pro tento návrh hlasovala jednomyslně. Zároveň na dosažení vytyčeného cíle uvolnila 250 tisíc dolarů (6,3 milionů korun).

Peníze však zatím půjdou jen na zpracování detailního plánu na to, jak by město mělo svému závazku dostát. Plán má být hotov do 18. ledna příštího roku a bude obsahovat termíny a odhady očekávaných rozpočtových dopadů.

Prakticky bude utraceno čtvrt milionu dolarů na něco, čehož vypracování bude trvat devět měsíců a jediným výsledkem bude zjištění, kolik bude celá cesta ke stoprocentní obnovitelné energii stát. Přitom není vůbec jasné, jak dlouhá ta cesta bude. Město se jednostranně zavázalo k něčemu, co je za tím zahaleno mlhou.

„Naše město si je svým závazkem jisté. Jsme odhodláni být průkopníky v přechodu od fosilních paliv, která ohrožují naše zdraví a životní prostředí, k obnovitelným zdrojům,“ řekl portálu Breakingenergy.com radní města Madison Alderman Zach Wood.

Odvážný starosta Lemons

Jednomyslně hlasovala také rada louisianského Abita Springs. V usnesení jsou ale cíle vymezeny o něco konkrétněji než v Madisonu. Abita Springs chce do konce roku 2030 dosáhnout úplné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Přitom obě města jsou z politického i ekonomického hlediska plná paradoxů. Zatímco v Madisonu při nedávné prezidentské volbě podporovalo Hillary Clintonovou 70 procent voličů, v Abita Spring volily tři čtvrtiny voličů Donalda Trumpa. Přitom republikánský starosta Abita Springs, Greg Lemons, se veřejně vyjádřil v tom smyslu, že přechod k obnovitelné energii je potřebný jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku.

Podle Lemonse je to daleko více otázka praktická než politická. Využití solární energie je podle něj způsob, jak Abita Springs může ušetřit nemalé peníze dnes i v budoucnosti. „Politika s tím podle mě nemá co dělat,“ řekl Lemons. „Čistá energie jednoduše dává ekonomický smysl,“ dodal.

Greg Lemons byl jeden z prvních lokálních politiků, který se před sedmi lety postavil proti plánům těžit v místě ropu pomocí frakování. Z projektu nakonec sešlo poté, co první průzkumy ukázaly, že by se to ekonomicky nevyplatilo.

Podle průzkumu veřejného mínění z konce loňského roku je to poprvé, co většina místních republikánů a jiných pravicově smýšlejících voličů podporuje alternativní energetické strategie. Ještě o pět let dříve to bylo pouze 41 procent.

Trump může být překážkou

Přechod k obnovitelné energetice bude nicméně ještě velmi obtížný a zdlouhavý. Příčinou může být profosilní politika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nejspíš zkrátí výdaje na nejrůznější agendu týkající se životního prostředí.

Obnovitelnou energii na lokální úrovni podporuje skupina, která si říká The Solutions Project. Jejím cílem je dělat vše pro to, aby byla čistá energie dostupnější. Snaží se přesvědčovat lokální vlády, aby přijaly závazek přecházet k obnovitelným zdrojům a přizpůsobovat tomu také infrastrukturu.

Skupina k tomu publikovala také studii, která ukazuje, jak jednotlivé státy USA mohou využít své jedinečnosti a efektivně přecházet k obnovitelným energetickým zdrojům. Studie také zdůrazňuje, jaké přínosy z toho města, obce či regiony mohou mít. Mezi jinými zmiňuje pomoc v boji proti klimatickým změnám, prodlužování života v důsledku odstranění znečištění ovzduší, stabilizaci cen elektřiny nebo tvorbu nových pracovních míst v rostoucím sektoru obnovitelných energií.

-usi-