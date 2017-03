Víkendář: Šéf německých zpravodajců o IS a ruské hrozbě

Šéf německé Spolkové zpravodajské služby (BND) Bruno Kahl v rozhovoru pro Der Spiegel uvedl, že poradci amerického prezidenta Trumpa po volbách rychle vystoupili proti řadě jeho předvolebních prohlášení. Kdyby se pak jeho heslo „Amerika na prvním místě“ stalo motivací pro omezení spolupráce zpravodajských služeb, bylo by to znepokojující. Zatím ovšem známky posunu tímto směrem neexistují a Kahl „věří, že nová administrativa bude mít dost rozumu a znalostí, které jsou relevantní pro práci zpravodajců“.



BND se podle jejího šéfa nemusí obávat informací z WikiLeaks, protože se nesnaží sledovat životy německých občanů pomocí zařízení, jako jsou mobilní telefony, televize, automobily či dokonce požární alarmy. Zároveň ovšem Kahl dodal, že jeho organizace „hledá všechny informace, které jsou relevantní pro bezpečnost společnosti, a hledá lidi, kteří plánují zlé skutky“. Nelze se tak vyhnout tomu, že je sledována i jejich komunikace s jinými lidmi, kteří nejsou podezřelí.



Islámský stát (IS) se podle Kahla liší od jiných teroristických organizací zejména tím, že se snaží dostat pod svou kontrolu určitá území. Ta sice ztrácí, nicméně to neznamená, že IS zanikne. Objevuje se totiž i v zemích, jako je Afghánistán. Ne všechny jeho kroky jsou navíc organizovány z centra. Například některé události v Německu nebyly provedeny na přímý rozkaz. „Velkou hrozbou této teroristické skupiny je skutečnost, že její části jsou schopny se samy aktivovat,“ míní Kahl.



„Pro Západ jsou nebezpeční džihádisté, kteří se sem vracejí a kteří se zde umí pohybovat. Pak tu jsou ti, kteří přicházejí spolu s migranty. Ti nemusí nutně přicházet s nějakým úkolem, ovšem radikalizují se zde. Nakonec tu je skupina džihádistů, kteří na Západě žijí už dlouho a také se zde radikalizovali. Počet salafistů v posledních letech prudce vzrostl a pohybuje se na 9700 lidech. Jde o velkou zásobu lidí, kteří mohou přikročit k násilí,“ říká Kahl. IS podle něj ovšem v dohledné době nezbankrotuje a také neztratí schopnost jednat. Nicméně je patrný pokles jeho příjmů z těžby a prodeje ropy. Vybírá také méně daní a poplatků, protože každá ztráta teritoria znamená zmenšení počtu obyvatel, které může IS vykořisťovat.



V současné době rostou frikce mezi Německem a Tureckem, které by mělo být jedním z nejvýznamnějších spojenců Německa. Kahl nechtěl komentovat vztahy mezi vládami obou zemí. Nicméně v oblasti „vlády práva“ je podle něj vývoj v Turecku znepokojivý a je otázkou, zda tato země zůstane v oblasti bezpečnosti partnerem. Pokus o převrat, ke kterému před nedávnem v Turecku došlo, podle Kahla nebyl zorganizován vládou. V zemi totiž už nějakou dobu probíhala perzekuce a někteří lidé z armády se začali obávat, že dolehne i na ně. Pokusili se tak o převrat, jenže „bylo už příliš pozdě“ a Erdogan se zbavil i jich.



Německo by se podle Kahla mělo připravit na možnost, že by se stalo něco podobného jako v USA. Američané obviňují Rusko z toho, že se pokoušelo ovlivňovat výsledky tamních prezidentských voleb. Putinův cíl je podle zpravodajce stále stejný: Německo podporuje sankce vůči jeho zemi a to by rád změnil. „Malá investice provedená v naději, že výsledek voleb tento stav změní, tak dává smysl,“ říká Kahl. Putin podle něj také nemá zájem na tom, aby jeho pokusy vyplavaly na světlo. Proto je důležité neustále ukazovat, jak se v ruských médiích prezentují zavádějící informace, které se pak šíří jako lavina na sociálních sítích. Rusko si je pak vědomo toho, že „musí být opatrnější“. Způsobů, jak by Rusové mohli ovlivnit německé volby, „je mnoho“. Pozoruhodné je i to, že „dosti podezřelá propaganda“ se k veřejnosti dostává přes tři hlavní kanály: Televizní stanici RT, stránky Sputnik a WikiLeaks.



„Ruská hrozba vzrostla a nejde jen o propagandu. Mění se věci ve vojenské oblasti, Rusko zdvojnásobilo své síly na západní hranici, hodně zbraní je na Krymu. To nejde interpretovat jako prostá obranná opatření vůči Západu, musíme to vnímat i jako hrozbu. Na západě Ruska je celá tanková armáda, která se v rámci vojenského cvičení přesouvá do Běloruska. Bude zajímavé sledovat, zda se i tohle někdo pokusí interpretovat jako defenzivní taktiku,“ říká Kahl.



Autoři: Martin Knobbe, Fidelius Schmid a Alfred Weinzierl



(Zdroj: Der Spiegel)