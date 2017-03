Vláda USA přišla od ledna o 90 procent hotovosti. Bylo to kvůli dluhovému stropu

Hotovost ve státní pokladně USA se propadla od Trumpovy inaugurace k 15. březnu o 90 procent. Nejedná se však o žádný problém – šlo pouze o účetní operaci nutnou pro splnění podmínek výjimky z dluhového stropu, kterou v roce 2015 schválil Kongres. Od poloviny měsíce si ministerstvo opět půjčuje na finančních trzích. Strop však podle všeho bude muset být v dohledné době opět navýšen, neboť na něj podle prognóz vláda narazí už na podzim. Podpora pro tento krok však není jistá.



Ještě v říjnu 2016 mělo americké ministerstvo financí na účtech okolo 440 miliard dolarů v hotovosti. Od Trumpovy inaugurace v lednu se však tato částka začala snižovat a začátkem března se dotkla minima 23 miliard dolarů. Poté se opět odpíchla.



Pokles byl způsobený splácením starých pokladničních poukázek a tím, že Trumpův ministr financí Steven Mnuchin nové spíše nevydával a objemy těchto cenných papírů nabízených v aukcích byly menší, než se čekalo. Blížilo se totiž datum, kdy skončí platnost výjimky pro strop federálního dluhu. To se stalo 15. března. Součástí podmínek výjimky bylo, že po jejím vypršení má mít ministerstvo financí na účtu stejnou částku, jako když se výjimka vyjednala v roce 2015.



Americké ministerstvo financí nyní „manévruje“, jak výstižně popisuje situace list L.A. Times, aby zabránilo bankrotu předtím, než se podaří strop dluhu opět navýšit. Po 15. březnu, kdy ministerstvo financí splnilo závazek mít na účtech jen 23 miliard dolarů v hotovosti (což je, jak podotkl „konspiračně“ laděný finanční server Zero Hedge, méně peněz než má v bance například Google), začalo ministerstvo pokladniční poukázky znovu vydávat rychlejším tempem. Podle odhadů Kongresu by měla americká vláda na dluhový strop narazit někdy na podzim.



Ministr financí Mnuchin podle agentury Bloomberg už na začátku března žádal zákonodárce o navýšení stropu. To bude zřejmě nutné nejen kvůli zajištění každodenního chodu federálních orgánů, ale i kvůli Trumpovým megalomanským plánům na investice do infrastruktury.



Není však jasné, zda se toho nové administrativě podaří docílit. K tomu bude potřeba většina ve Sněmovně reprezentantů amerického Kongresu. Tu sice ovládají republikáni, ne všichni však chtějí limity navýšit. Byla to ostatně republikánská opozice, která v průběhu Obamovy administrativy strop prosadila, a tak i pro ty, kteří budou pro navýšení nebo výjimku z limitu hlasovat, bude obtížné změnu své pozice vysvětlit. Už dnes televizní stanice NBC přinesla zprávu o tom, že přibližně 30 republikánských zákonodárců zřejmě nepodpoří Trumpovu zdravotní reformu.