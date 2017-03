Souhrn 22.3. - Amerika vrací Evropě dopoledne ztracený elán, korekce se v US odkládá, ropa Brent na hranici 50 USD po růstu US zásob, BCPP lehce v červeném

12.h - Evropa oslabuje podle US vzoru, měny...

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza dnes při téměř průměrné likviditě lehce oslabila, když nestihla dostatečně reagovat na pozdněodpolední zmírnění negativní nálady na evropských trzích.Evropské akciové trhy v polovině týdne nejdříve výrazněji oslabovaly a v průběhu dne tento vývoj postupně mírnily. Inspiraci investoři brali především ve včerejší korekci US trhů a v obavách z jejího dalšího prohlubování. Valuace většiny trhů jsou již hodně napjaté a nějaká ta korekce by jistě nebyla od věci. Nejvíce klesaly banky a surovinové sektory. Investoři začínají pochybovat o slibech a plánovaných opatřeních nového US prezidenta.Odpolední zmírňování korekce by se dalo přisoudit především komentářům z ECB v tom smyslu, že banky, které kvůli Brexitu opustí Londýn nebudou podrobovány zdlouhavým úvodním testům jejich rizikových modelů, což vneslo určité uklidnění do celého sektoru.Pozitivně působil také pozitivní vývoj na US trzích, který vycházel především z růstu technologických titulů.Eurodolar osciloval kolem včerejšího závěru. Vůči libře dolar posiloval, vůči jenu naopak dále slábl. Ropa dnes po ranních statistikách americké API pokračovala v poklesu vzhledem k růstu stavu zásob v uplynulém týdnu výrazně nad odhady trhu. Vysoký růst výrazně nad odhady potvrdila později odpoledne i zpráva EIA doprovázená navíc také dalším růstem produkce. Brent reagoval poklesem na hranici 50 USD BCPP v průběhu dneška lehce oslabila, o což se přičinily především akcie bank. ČEZ se dokázal v průběhu dne vypořádat s lehkou korekcí. Ministr financí není spokojený s navrhovanou dividendou a také některé firemní komentáře naznačují možnost zachování relativně štědré dividendy i z výsledků letošního roku. Akcie O2 si nenápadně oťukávají pevnost hranice 280 Kč VIG čekají na své zítřejší výsledkové zprávy za 4Q16 potažmo celý rok 2016.