Veřejný dluh v cizí měně a bible

Dánská vláda po 183 letech s velkou slávou splatila veškerý dluh v cizí měně. Pro Dánsko nebyl veřejný FX dluh žádným velkým strašákem (viz graf, kde je podíl cizoměnového dluhu znázorněn modře), takže pro Hamletovu zemi jde spíš jen o symbolickou událost.

Jsou ovšem v EU jiné země, kde by šlo o zprávu vpravdě senzační - třeba v Chorvatsku nebo v Bulharsku (první dva sloupce zprava), kde podíl na celkovém vládním dluhu dosahuje téměř 80 %.

Zejména Bulharsko je už celá léta terčem krapet káravých pohledů ze strany evropských institucí v tom smyslu, že by mělo podíl veřejného dluhu v cizích měnách - v případě Bulharska je to především euro - snížit. A Bulharsko se už celá léta katí, že vzhledem k místnímu měnovému zřízení, jímž je měnový výbor založený právě na euru, vlastně o dluh v cizí měně tak úplně nejde.

Obecně je vysoký podíl dluhu (ať už veřejného nebo soukromého) v cizích měnách znakem spíše méně rozvinutých ekonomik. A vskutku: ve výše uvedeném grafu týkajícím se Evropské unie v roce 2014 mají největší podíl země střední a východní Evropy.

Zájemci o tento fenomén by měli googlovat literaturu rozebírající tzv. prvotní hřích (original sin, ovšem ve smyslu ekonomickém, nikoli biblickém). Biblická paralela je zde následující: Od každého člověka je a priori nutno očekávat dříve či později hříšné chování; důkazem budiž nešťastné chování hned prvních dvou lidí v ráji. A podobně od měny každé chudé země je a priori nutno očekávat dříve či později politickou nebo ekonomickou nestabilitu, měnovou krizi a prudké oslabení této měny; důkazem budiž Rusko v roce 1998, Argentina o dva roky později apod. (zlý jazyk by ovšem přidal třeba i Velkou Británii v roce 1992). Investoři jsou proto ochotni investovat do dluhopisů a dalších aktiv v dané zemi většinou jen za podmínky, že jsou tato aktiva denominována v některé „solidní“ měně.



Michal Skořepa