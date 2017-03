Rozbřesk: Saúdové budou tlačit na delší omezení těžby ropy

Klid tváří v tvář klesajícím cenám ropy v Saúdské Arábii dlouho nevydržel. Ačkoliv minulý týden na konferenci v Houstonu producenti zářili optimismem a pochvalovali si dohodu z loňského listopadu, tak včera již Saúdský ministr pro ropu Al-Falíh nenechal nikoho na pochybách, že se mu současný pokles cen ropy nezamlouvá.

Včera poprvé jasněji naznačil, že by se OPEC v květnu spolu s ostatními těžaři měl asi domluvit na prodloužení omezení produkce ropy. Hlavním důvodem jsou stále vysoké globální zásoby ropy, které se pohybují výrazně nad obvyklými hodnotami.



Data skutečně ukazují, že přebytek na trhu s ropou dosahoval během posledního čtvrtletí 2016 v průměru 0,9 miliónu barelů denně a že zásoby rostly patrně i v lednu (dědictví zvýšení produkce na poslední chvíli před vstoupením dohody v platnost). Mezinárodní energetická agentura (IEA) přitom potvrdila, že členské země OPECu listopadovou dohodu v únoru dodržují takřka stoprocentně. Zároveň však IEA dodává, že je to hlavně díky Saúdské Arábii. A ostatní těžaři v čele s Ruskem jsou tradičně o poznání méně disciplinovaní. I když Al-Falíh včera pro formu uvedl, že věří v upřímnou snahu ostatních těžařů v čele s Ruskem dodržet dohody z konce loňského roku, tak je jasné, že největší zájem (snad kromě Venezuely) má na vyšších cenách ropy právě Saúdská Arábie.



Důvod je nasnadě - chystaný prodej podílu ve státní ropné společnosti Aramco. K němu by mělo dojít v příštím roce a je patrné, že v té době by se skutečně hodilo, aby se ceny ropy pohybovaly na vyšších úrovních než například vloni v lednu, kdy se barel Brentu prodával i za méně než 30 USD. Jak moc se ve svém úsilí o stabilizaci trhu budou Saúdové moci spolehnout na ostatní, se samozřejmě teprve uvidí. Zkušenosti nicméně ukazují, že Saúdové mohou očekávat podporu zejména ve verbální rovině. Zároveň ale platí, že kapři si svůj rybník nevypustí a že snaha všech minimálně na oko se v květnu (25.5.) dohodnout bude velká.

FOREX

Region

Koruna zůstává díky centrální bance ukotvená u hranice 27,02 CZK/EUR, i když to pro ČNB znamená masívní nákupy eur a tisk nových korun. A čím více se blíží konec pevného závazku, tím aktivnější centrální banka na trhu je. A vypadá to, že březnové intervence budou druhé nejvyšší za dobu trvání režimu. Za první polovinu měsíce už zřejmě překonaly 7,5 mld. EUR. Představitelé ČNB se sice snaží vytvářet dojem, že s koncem intervencí nespěchají, avšak původní důvody držet korunu v intervenčním režimu vyprchaly. Trh navzdory komentářům ČNB věří v konec ve druhém kvartále.



Polský zlotý během včerejška průběžně získával pozice ztracené v průběhu posledních 14 dnů a dopomohla mu k tomu i příznivá ekonomická data. Dnešní maloobchod i průmysl by měly potvrdit zrychlení polské ekonomiky.



EUR/USD/GBP

Dolar včera v reakci na dozvuky výsledků zasedání Fedu a parlamentních voleb v Holandsku dále lehce oslabil, takže kurz eurodolaru se dostal až pod hranici 1,08. Dolaru přitom včera nepomohla ani opět výborná podnikatelská nálada od Philly Fedu a uvidíme, zdali se dokáže vzpamatovat po dnešních datech z průmyslu.



Včera viditelně posílila libra, která reagovala na jestřábí výstupy ze zasedání Bank of England. Základní sazba BoE sice zůstala i nadále na 0,25 procenta, cílový objem nákupů pak na 435 mld. GBP, nicméně celkové vyznění březnového jednání BoE je lehce jestřábí. Posun názorů tímto směrem dokládá už fakt, že rozhodování nebylo jednomyslné a jedna ze členek výboru zvedla ruku pro vyšší sazby.