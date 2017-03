Průzkum Reuters: ČNB opustí režim na koruně v dubnu či květnu

Česká národní banka opustí kurzový závazek na koruně vůči euru již v dubnu či květnu a mohla by k tomuto kroku přistoupit i mimo plánovaná měnová či neměnová zasedání s tím, jak inflace oživuje rychleji, než se čekalo. Takové přesvědčení analytiků a ekonomů ukázal průzkum Reuters.

Nejbližší měnové jednání ČNB se koná 30. března, těsně před vypršením takzvaného tvrdého závazku centrální banky. Ten říká, že nejméně do konce prvního čtvrtletí ČNB nedovolí koruně posílit za hranici 27 za euro.

Pět z 15 v průzkumu Reuters oslovených analytiků uvedlo, že ČNB počká s ukončením závazku na následující měnové zasedání, které se koná 4. května, zatímco další dva očekávájí, že tak učiní jindy během května.

Dalších šest analytiků však má za to, že centrální banka opustí intervenční režim už v dubnu, což by znamenalo, že by toto rozhodnutí padlo mimo řádná zasedání bankovní rady, například po datech o inflaci za březen, která budou zveřejněna 10. dubna.

Dva analytici čekají tento krok až v červnu, možná po údajích o inflaci za květen, jež vyjdou 9. června.

Měnová zasedání ČNB se konají každých šest týdnů, ale bankovní rada se schází téměř každý čtvrtek v jiných otázkách a může také svolat mimořádné ad hoc jednání.

Meziroční inflace v únoru zrychlila na 2,5 procenta, předčila tak o 0,4 procentního bodu prognózu ČNB a dostala se nad střed jejího inflačního cíle. Banka signalizovala, že jí určité přestřelování inflačního cíle nevadí, neboť jí umožní získat rezervní prostor, aby případné posílení koruny po opuštění závazku nestlačilo inflaci do bodu, kdy by musela opět sáhnout k nestandardním opatřením.

Analytici podle mediánu odhadů očekávají, že koruna měsíc po ukončení závazku zpevní na 26,45 za euro. Medián odhadů pro nejsilnější kurz, kde by se česká měna mohla obchodovat šest měsíců po skončení závazku, činí 25,60 za euro.

Tým banky HSBC vydal ve čtvrtek report, podle kterého banka očekává pád kurzového závazku ČNB na koruně vůči euru v období před měnovým jednáním ČNB dne 5. května 2017. Následně HSBC očekává zvýšení klíčové sazby ČNB o čtvrt procenta v listopadu letošního roku.

(Zdroj: Reuters, HSBC)