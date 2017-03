Premiér Sobotka: Ministr financí musí vyvrátit vážná podezření z daňových úniků

Očekávám, že ministr financí nejpozději do konce dubna vysvětlí veřejnosti své obchodní transakce, které na základě jím zveřejněných údajů vyvolaly řadu vážných otázek, zda nesloužily ve skutečnosti k tomu, aby A. Babiš nemusel platit daně, stejně jako vyvolaly i nové pochybnosti o zdrojích jeho příjmů a majetku.

Žijeme v parlamentní demokracii, vláda se na základě Ústavy v konečném důsledku odpovídá ze své činnosti Poslanecké sněmovně. Místopředseda vlády a ministr financí A. Babiš by proto neměl usnesení PS bagatelizovat či zpochybňovat a měl by na něj rychle odpovídajícím a dostatečným způsobem reagovat. Stejně tak by Ministerstvo financí mělo respektovat a zohlednit usnesení Rozpočtového výboru, tykající se kontrol daňových aspektů korunových dluhopisů.

Pokládám za nezbytné, aby člen vlády, která ve své politice klade velký důraz na boj proti daňovým únikům, podvodům a šizení státu, nebyl sám podezírán z toho, že používal neférové nebo dokonce nezákonné praktiky k tomu, aby se vyhnul placení daní. Podobná podezření poškozují nejen pověst ministra financí, ale dobré jméno celé naší koaliční vlády.

Místopředseda vlády A. Babiš by měl dát také jasně najevo, že podporuje nestrannost a nezávislost finanční správy, včetně prošetřování podezření vůči jeho osobě a jeho firmám. Finanční správa je povinna garantovat občanům, že ve všech případech postupuje striktně v souladu se zákonem, zcela objektivně a podle zásady padni komu padni.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR