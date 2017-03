Summary: E.ON špatnými výsledky nepřekvapil. Převzetí Time Warneru svítí v EU zelená

EVROPA:



E.ON



Po včerejší RWE tady máme druhou německou energetickou společnost. A stejně jako včera, i dnes nesou výsledky podtón problematického roku 2016 s výhledem lepších zítřků do roku 2017. Provozní zisk se ve srovnání s rokem 2015 propadl o 30 % na 3,1 mld. EUR, trhy dokázal nicméně pozitivně překvapit (konsensus 2,9 mld. EUR). Po připočtení odpisů (ukazatel EBITDA) se dosažený výsledek ve výši 4,9 mld. EUR (-35 %) drží tržních předpokladů.



Výhled pro rok 2017 míří na provozní zisk v intervalu 2,8 – 3,1 mld. EUR, což by značilo možnost mírného poklesu, zejména však kvůli úpravě v účtování odpisů. Čistý zisk by se měl usadit mezi 1,2 – 1,45 mld. EUR, přičemž trhy směřovaly svoje odhady k 1,1 mld. EUR. Pravděpodobně nejdůležitější částí oznámení byl ale nový střednědobý plán oddlužování čítající 7 mld. EUR, jehož potenciálem je stáhnout ukazatel Net Debt/EBITDA ze současných cca 5,0 na cca 4,0. Jeho hlavní položkou jsou divestice aktiv (5 mld. EUR), zbylou část pak tvoří navýšení kapitálu a nižší kapitálové výdaje. Představena byla také nová dividendová politika, která by s sebou nesla dividendu pro rok 2017 na úrovni 30c.



Sečteno a podtrženo, loňský rok svými špatnými výsledky vyloženě nepřekvapil a výhled na další rok je poměrně pozitivní. Pořád bychom však mít na paměti nejistotu celého energetického sektoru. Cena akcií E.ON dnes klesá o 3,5 %.



USA:



Micron Technology



Výrobce paměťových čipů dnes zasáhla zpráva o plánu Samsungu investovat 10 bilionů jihokorejských wonů (870 mil. USD) do výroby DRAM čipů. Jelikož tento segment generuje pro Micron 60 % celkových tržeb (tj. 7,5 mld. USD), vstup takto silného konkurenta může výrazně narušit celkový cashflow společnosti. Pro stávající výrobce to znamená nutnost akcelerovat expanzi produkce, chtějí-li si zachovat svůj tržní podíl. Čas mají do roku 2019, kdy by na trh mohly dorazit první čipy z dílny Samsung. Micron bude příští čtvrtek (23. březen) uveřejňovat výsledky za 2. fiskální kvartál 2017, ve kterých se bude této nové výzvě určitě blíže věnovat. Akcie MU dnes po otevření klesly proti včerejšku o 2 %, pak se ale začaly opět zvedat a v současnosti odepisují 0,5 %.



AT&T / Time Warner



Evropská komise bez námitek schválila akvizici Time Warner americkou telekomunikační firmou AT&T. Nutno říct, že na tom není nic překvapivého, jelikož v Evropě se tvoří méně než 1 % tržeb AT&T. Skutečným bojištěm bude USA, kde se z této transakce stalo citlivé politické téma již v předvolebním období. Reakce ceny akcií tomu odpovídá – Time Warner zůstal téměř beze změny a AT&T připsal 0,5 %.