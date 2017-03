OPEC škrtí těžbu ropy, zásoby ale dál rostou. Jak je to možné?

Ropné zásoby ve světě dál narůstají, přestože Organizace zemí vyvážejících ropu a partnerské země svou těžbu od počátku roku snižují. Jak je to možné? OPEC v dnešní měsíční zprávě zvýšil odhad produkce ve zbytku světa, tedy v zemích, které se nepodílejí na loňské dohodě o omezení těžby.

Zásoby v průmyslovém světě se v lednu dostaly s 278 miliony barelů nad pětiletý průměr. Z toho 209 milionů barelů činil převis nad poptávkou. "Navzdory úpravám nabídky zásoby dál rostou, a to nejen v USA, ale i v Evropě," uvedla OPEC podle agentury Reuters.



OPEC konstatovala, že její členové dál zvýšili míru dodržování listopadové dohody o omezení těžby o celkem 1,2 milionu barelů denně. Dodávky 11 členů vázaných dohodou, tedy bez Libye a Nigérie, klesly v únoru na 29,68 milionu barelů denně. To by podle výpočtu Reuters znamenalo, že OPEC plní dohodu více než ze sta procent, protože cílem bylo snížit těžbu na 29,804 milionu denních barelů.



Saúdská Arábie, která je největším těžařem OPEC, přitom podle údajů organizace svou těžbu minulý měsíc naopak zvýšila o 263.000 barelů denně na 10 milionů barelů. V lednu totiž Rijád srazil svou těžbu více, než po něm dohoda požadovala, aby zajistil dostatečné plnění hned od počátku. Rusko a některé další země mimo OPEC v prosinci slíbily že se k dohodě připojí snížením těžby o zhruba 600.000 barelů denně.



Zpráva OPEC ale zvýšila letošní odhad produkce zemí mimo OPEC, protože nedávný nárůst cen přispěl k oživení těžby, zejména v USA. Produkce zbytku světa by podle OPEC měla letos vzrůst o 400.000 barelů denně, o 160.000 barelů, více, než organizace dosud čekala.



OPEC ale také mírně posílila odhad letošní celosvětové spotřeby. Poptávka po ropě od členů OPEC by měla v průměru činit 32,35 milionu barelů denně, což je mírně nad aktuální úrovní. Celá OPEC, včetně Libye a Nigérie, v únoru v průměru snížila produkci o 140.000 barelů na 31,96 milionu barelů denně.