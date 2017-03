Souhrn 14.3. - trhy se zalekly dalšího ropného propadu, dolar před zítřejším Fedem posiluje, BCPP hledá směr

12.h - Evropa oslabuje kvůli Brexitu, volbám v...

Pražská burza dnes při nadprůměrné likviditě oscilovala mírně nad úrovní včerejšího závěru.Evropské trhy v očekávání rozhodnutí Fedu o sazbách, v očekávání výsledků holandských voleb a ve světle parlamentní zelené pro zahájení Brexitu klesly do červených čísel v přímé reakci na další propad cen ropy , který se dostavil po únorové statistice o produkci OPECu a jeho hlavních členů. Negativně na černé zlato dolehla především část ukazující růst produkce Saúdské Arábie oproti jejímu očekávanému dalšímu snížení. Klíčový Brent se přiblížil do těsné a velice důležité hranice 50 USD US trhy čekají na zítřejší rozhodnutí Fedu v lehce negativní náladě pramenící také především z propadu cen ropy Euro dnes oslabovalo proti dolaru . Zítřejší růst tamních sazeb je považován za hotovou věc. Posun by měl zcela logicky zvýšit atraktivitu dolaru . Proti libře dolar posiloval výrazněji v reakci na výše zmíněné posvěcení zahájení rozhovorů o Brexitu . Samotná jednání by měla začít ještě tento měsíc a zatím vše nasvědčuje spíše verzi "tvrdého" odloučení ostrovního království ze svazku EU. Ropa jak již bylo řečeno reagovala na únorové statistiky o produkci ropného kartelu OPEC. Jeho celková produkce se sice ve druhém měsíci roku a také druhém měsíci platnosti listopadové dohody snížila, ale produkce klíčové Saúdské Arábie se oproti všem očekáváním zvýšila. I když se i nadále udržela pod liniemi listopadové dohody, tak trh vzal nečekaný vývoj jako silný signál naplňující varování SA směrem k americké produkci v tom smyslu, že nehodlají jen tak vyklízet své tržní pozice ve prospěch akcelerujících alternativních těžařů. To vzbuzuje obavy o možném dosažení kýžených cílů směrem ke stabilizaci a vyrovnanosti celkové ropné tržní bilance. BCPP dnes pouze hledala směr. Proti výrazněji korigující dvojici ČEZ Erste se stavěl zájem o KB a Monetu. Náznaky možného antimonopolního šetření v rámci domácího telekomunikačního trhu nechávaly akcie O2 celkem v klidu. Fortuna se posunula dále nad 100 Kč