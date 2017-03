Ruský plyn pro Evropu podražil nejvíce za 7 let. Evropské utility z toho mají těžkou hlavu

Evropské utility mají v poslední době "hlavu v pejru" z růstu cen ruského plynu. Podle MMF za poslední měsíc Gazprom zvýšil své nabídkové ceny na hranicích s EU o plných 14%, což navýšilo růst od loňského září již na více jak 50%. Podle některých odhadů by růst cen mohl ještě dále pokračovat a to především ve 2Q roku.Gazprom při zvyšování cen argumentuje změnami v uspořádání trhu na ropě i plynu. Cenový vývoj plynu se zpožděním cca 6-9 měsíců kopíruje vývoj cen ropy , na které je plynová cenotvorba stále ještě nejsilněji navázána. To by znamenalo, že růst ropy o cca 21% od poloviny loňského roku ještě není zcela v plynu zohledněn.Podle některých odhadů by ceny ropy mohly do konce roku výrazněji vzrůst a to o cca 20%. Podle jiných odhadů bude cena ropy shora limitována hranicí 50 USD Gazprom dodává Evropě zhruba třetinu její celkové spotřeby. Firma očekává, že spotřeba v Evropě poroste letos o cca 5%.