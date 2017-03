NorthVolt postaví za 4 mld. EUR továrnu na baterie a vyzve Teslu

Švédská společnost NorthVolt, kterou založil bývalý člen vedení Tesly Peter Carlsson, oznámila, že hodlá za 4 mld. EUR vybudovat obří továrnu na velké skladovací baterie a tím chce přispět k jejich výraznějšímu zlevnění, jež by podpořilo jejich masovější využití.Stavba by měla započít v roce 2018 a firma do té doby plánuje navýšit kapitál o cca 1 mld. EUR . Možné lokality pro umístění nové továrny by měla společnost zveřejnit během měsíce.Carlsson sází především na rychlejší rozvoj elektromobility a domácí skladování energií vyprodukovaných slunečními případně větrnými zdroji.Co se týče elektromobilů odhaduje Carlsson, že když se jen v Evropě ročně prodá kolem 19 miliónů automobilů, tak kdyby v roce 2025 jen pouhých 10% bylo na elektrický pohon, bude to představovat obrovský trh pro dodavatele potřebných baterií. Podle záměrů EU by automobilové emise měly do roku 2021 poklesnout o 27%, což vyžaduje zvýšení relativní efektivity automobilů o dalších 100%. Podle vyjádření automobilek by mělo být v roce 2025 na trhu k dispozici již nejméně 30 modelů od výrobců jako jsou Tesla , Nissan a GM.V současnosti činí cena baterií na jednu uloženou KWh kapacity cca 200 USD . cílem je dostat tento údaj do roku 2025 směrem k 100 USD Plánovaná továrna by měla mít kapacitu produkce baterií pro uložení cca 8 GWh elektrické energie. Tento údaj by se následně mohl navýšit až na 32 GWh během 6 let.