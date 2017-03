Růst cen v ČR překonává odhady

Ceny v Česku vzrostly nejvíce za poslední čtyři roky a to o 2,5 procenta. Bankéři ČNB podcenili

růst cen už v lednu, únorová inflace už jen dále přiblížila okamžik uvolnění kurzu koruny. Inflace

předbíhá prognózu ČNB už půl roku. Dvouprocentního růstu dosáhla ekonomika už v prosinci

2016. Politiku slabé koruny slibují bankéři udržet až do konce prvního čtvrtletí letošního

roku. Stále více ekonomů počítá, že korunu uvolní až v druhém čtvrtletí. Koncem roku by mohla inflace dosáhnout až tří procentní hranice, což ekonomika nezažila od podzimu 2012. Dražší potraviny a pohonné hmoty v kombinaci s nedostatkem pracovních sil zatlačí na růst mezd, což může spustit inflační spirálu.

