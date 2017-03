Wall Street Closing Bell & výhled na 10. 3. 17

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Ve čtvrtek končily hlavní indexy lehce v červeném poté, co se v první polovině dne držely těsně nad nulovou linkou.Úvod dne byl na indexech nevýrazný a ty se pohybovaly stranou v lehkých ziscích a to navzdory dalšímu poklesu ceny ropy , která ztrácela ještě před otevřením trhu přibližně dvě procenta do oblasti ceny 49 USD za barel, kde se také pohybovala i v průběhu většiny dne. V závěru dne však část ztrát umazala a končila u ceny 49,7 USD Očekávané rozhodování ECB o výši úrokových sazeb nepřineslo žádné překvapení, sazby zůstaly nezměněny. Bankovní rada dále zmínila připravenost reagovat na případný negativní vývoj dalšími úpravami programu odkupu aktiv, ať už v jejich výši, či délce trvání programu. ECB zatím nevidí výraznější tlak na inflaci , přesto však mírně zvýšila výhledy inflačních úrovní pro letošní i příští rok a stejně tak lehce navýšila i výhled růstu HDP . Dnešní čísla počtů žádostí v nezaměstnanosti v USA svými smíšenými výsledky dolar také příliš nepodpořily a euro po těchto zprávách zpevnilo vůči dolaru k hodnotě 1,059. Zlato však dále ztrácí, dnes k hodnotě 1202 USD za unci, v očekávání kroků FEDu v příštím týdnu, kdy by mohlo dojít k navýšení úrokových sazeb V posledních hodinách dnešního obchodování trhy lehce poklesly po zmínce o tom, že v příštím týdnu bude vyčerpán federální dluhový limit. Tato situace však bude řešena mimořádnými opatřeními, která by mohla vydržet až do podzimu.Zítra budou zveřejněna poslední silná makrodata před zasedáním FEDu v příštím týdnu, která mohou mít vliv na jeho rozhodování o výši úrokových sazeb . Jde o celkovou míru nezaměstnanosti a přírůstek pracovních míst mimo zemědělství. Kromě toho to budou také informace o průměrných hodinových příjmech a vývoj počtu aktivních ropných věží, které mohou ovlivnit vývoj ceny ropy Na modelovém portfoliu nedošlo k žádné změně.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: