ČS nemovitostní fond plánuje expanzi do Polska a Maďarska

Jak dokazují čísla, zájem Čechů o investice do realitních fondů neustále roste. Zatímco v letech 2013 a 2014 dosáhl ČS nemovitostní fond v hrubých prodejích na částku dvě miliardy korun, v roce 2015 to bylo již více než pět miliard. „Mysleli jsme, že 2015 byl enormní rok, který se nebude opakovat. Vloni jsme se ale v hrubých prodejích dostali až na částku 5,3 miliardy Kč, což je 4,6 miliardy Kč čistého. Zájem klientů investovat je opravdu velký,“ říká Filip Kubricht, předseda představenstva REICO investiční společnosti České spořitelny.

Podle analytiků bude poptávka po komerčních nemovitostech i v nejbližších letech silná. Na českém trhu je však podle Filipa Kubrichta nedostatek kvalitních kancelářských prostor a obchodních center. Strategií je tak expanze i na sousední trhy. „Hodláme se zaměřit na špičkové nemovitosti typu City Tower a Trianon a portfolio do budoucna rozšířit o nějaký retail. Přestože pro nás Česká republika zůstává hlavní zemí, začínáme se rozhlížet i v nejbližším okolí,“ říká předseda představenstva. Fond je historicky aktivní na Slovensku, kde začátkem roku koupil za 960 milionů korun třináctipatrovou budovu Park One v centru Bratislavy. Touto akvizicí získal do portfolia hlavní sídlo nadnárodní korporace Amazon, která má v pronájmu více než polovinu z celkových 13,2 tisíc m2 administrativní budovy.

Svou zahraniční akviziční činnost hodlá ČS nemovitostní fond rozšířit i na další trhy regionu střední Evropy. „Převážnou většinu našeho portfolia tvoří kancelářské budovy. Ty pro nás zůstávají prioritou, ale chtěli bychom rozšířit záběr také o obchodní centra. Umím si představit investice do špičkových nemovitostí na nejdražších nákupních třídách například ve Varšavě či v Budapešti,“ uzavírá Filip Kubricht.

ČS nemovitostní fond v číslech:

- 10 let na trhu

- 11 budov v portfoliu (6x Praha, 3x Bratislava, 1x Brno a České Budějovice)

- 70 % nemovitostí v ČR, 30 % v zahraničí

- zastoupen kancelářský, maloobchodní i rezidenční sektor

- 78 % hodnoty portfolia tvoří nemovitosti s cenou nad 750 miliónů Kč

- nejdražší nemovitostí je City Tower v Praze (4,4 miliardy Kč)

- klienti fondu investovali za 10 let 13,7 miliardy Kč

- 53 000 podílníků fondu

- 70% tržní podíl v kategorii speciálních nemovitostních fondů kolektivního investování

- 2,7 % - roční zhodnocení za posledních 5 let (k 9. 2. 2017)

- 90 % - dlouhodobá průměrná obsazenost nemovitostí v portfoliu fondu

- významní nájemníci – T-Com, Amazon, M&S, Česká spořitelna

ČS nemovitostní fond je největší a nejdéle působící nemovitostní fond na českém trhu, který se zaměřuje na drobnou klientelu. Je určený zejména konzervativním investorům a jeho cílem je pohybovat se svým výnosem z dlouhodobého pohledu nad úrovní státních dluhopisů.