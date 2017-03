Pražská burza otevírá zanedbatelným růstem, nad vodou ji drží ČEZ

Pražská burza otevírá růstem o 0,1 %, a tak navazuje na včerejší minimální růst. Západoevropské burzy otevírají na nule, když investoři vyčkávají nové impulzy k obchodování. Takovým impulzem by mohlo být čtvrteční zasedání ECB nebo páteční čísla z amerického trhu práce.



Středoevropské burzy otevírají v červených číslech, když maďarský BUX klesá o 0,4 %, polský WIG20 ztrácí 0,5 % a rakouský ATX stagnuje na nule.



Index PX drží nad vodou především akcie ČEZ, které rostou o 0,8 % na 455 Kč. Poté, co si tento titul minulý týden připsal již pátý týdenní růst v řadě, usadil se v novém obchodním pásmu 451 – 459 Kč. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce dnes klesá na německé burze o 0,4 % na 30,32 EUR/MWh.



Finanční tituly se dnes obchodují bez jasného směru, když akcie Erste Bank a Komerční banky oslabují do 0,4 %, zatímco akcie Moneta a VIG rostou do 0,3 %. Index evropských bank Stoxx 600 Banks dnes klesá o 0,2 %.