Yellenová s Fischerem dnes potvrdí záměr Fedu zvýšit v půlce března úroky

Tento týden přinesl jednu zásadní změnu – trhy výrazně zvýšily své sázky na růst sazeb v USA. Minulý týden dávali investoři pravděpodobnost březnovému růstu sazeb pouze 27 %, dnes je to skoro 90 %.

Hlavním důvodem je série jestřábích vystoupení centrálních bankéřů z amerického Fedu včetně Williama Dudleyho a Laely Brainardové. Navíc řada čísel dál potvrzuje, že americká ekonomika je na začátku roku 2017 v dobré kondici a inflační tlaky sílí. Včerejší žádosti o dávky v nezaměstnanosti poklesly na nejnižší úrovně za posledních 44 let. To ukazuje na velice dobrý výsledek únorových souhrnných čísel z amerického trhu práce – ty jsou na programu příští týden a budou posledním důležitým číslem před březnovým setkáním Fedu. Finální verdikt ohledně březnového zasedání Fedu ale asi padne již dnes na večerním vystoupení jeho šéfky Janet Yellenové, popřípadě jejího zástupce Stanleyho Fischera. Pokud se ponesou v podobném duchu jako vystoupení Dudleyho a Brainardové, je v zásadě rozhodnuto.

Otázkou je, zda z takové situace ještě něco dokáže vytěžit americký dolar. Ten sice v posledním týdnu sílil, ale zjevně se mu ani přes nárůst amerických krátkých výnosů příliš nechce pod 1,05 EUR/USD. Částečně to může být proto, že euru v tomto týdnu mohla trochu pomoci vyšší inflace a zejména pak jistý pokles napětí na periferních trzích. Když dnes Yellenová potvrdí březnový růst sazeb Fedu, posun v očekáváních na nejbližší měsíce to asi nijak výrazně nezmění. Trhy by ale mohly začít zvyšovat své sázky na růst sazeb do konce roku (na Fedem komunikované čtyři růsty sazeb). To by se dolaru jistě líbilo a cesta pod 1,05 EUR/USD by byla otevřena.

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance