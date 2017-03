Europoslanci se přou o to, zda má EU pomáhat všem státům s rozvojem průmyslu

Pře českých europoslanců o to, zda a jak uplatňovat princip solidarity, který hlásá Evropská unie a parlament, nekončí.

Ekonomický deník minulý týden v textu Má EU pomáhat slabším státům? Pře českých europoslanců upozornil na skutečnost, že komunistická europoslankyně Kateřina Konečná osočila české kolegy v europarlamentu Luďka Niedermayera /TOP 09/ a Michaelu Šojdrovou /KDU-ČSL/, že díky jejich pozměňovacímu návrhu přijde ČR o miliardy korun z tzv. „Modernizačního fondu“ EU – podrobně jsme o něm psali v textu Státy EU budou muset informovat o dodávkách energií ze třetích zemí…. .

Po návratu z dovolené na tvrzení Kateřiny Konečné reagoval také Luděk Niedermayer, který uvedl, že zmiňovaný fond má být finančním nástrojem pro chudší státy EU za účelem investování do modernizace energetických soustav a zvyšování energetické účinnosti. „Komise sice v červenci 2015 navrhla, aby se „chudoba“ států posuzovala podle dat z r. 2013, ale vzhledem k tomu, ze EP svůj postoj přijímal v únoru 2017, považuji za férové otevřít tento fond i státům splňujícím kritérium „chudoby“ i v letech 2014 a 2015. Tvrzení, že v důsledku toho jako ČR přijdeme o peníze z fondu, považuji za zavádějící. Jestliže totiž tento fond vůbec vzniká, je to díky ochotě „bohatých“ států EU byt solidární s „chudými“. A je zkratka fér posuzovat „chudobu“ států nejenom podle dat z r. 2013 (splňuje 10 nových členských států), ale i podle dat z r. 2014 a 2015 (splňuje i Řecko),“ uvedl pro Ekonomický deník Luděk Niedermayer. Podle něj Konečná názorně předvádí, jak chápe solidaritu v EU, když se odmítá rozdělit se státem, který prokazatelně také spadá do kategorie „chudých“ jako ČR. „Nejsem zastáncem principu prosazování vlastního zájmu za každou cenu, bez ohledu na okolnosti a hledisko spravedlnosti. Takové bezohledné prosazování vlastního zájmu, které předvádí kolegyně Konečná, je v rozporu s principem solidárního a férového sdílení výhod, bez něhož může EU jen stěží dlouhodobě fungovat,“ dodal ekonom Niedermayer.

Reagovala také Kateřina Konečná, která zaslala reakci na odpověď Michaely Šojdrové argumentující podobně jako Niedermayer. „Dotyčný pozměňovací návrh spolupodepsala více než třicítka dalších poslanců z naší frakce. Připadá nám férové zapojit do fondu i ty země, které na něj mají nárok. Pro nás není solidarita jen prázdné heslo, ale způsob, jakým funguje EU a její fondy. Tento pozměňovací návrh plénem prošel velkou většinou. Proti se ozvala jen Kateřina Konečná se sobeckým postojem, který v EP většinou zastává extrémní pravice a který nemohu akceptovat,“ uvedla minulý týden Šojdrová.

„Z její odpovědi (Michaely Šojdrové – pozn. red.) je evidentní, že nejenom že, nevěděla o čem hlasuje, ale co hůře, že nevěděla ani co podepisuje. Jinak si její reakci nejsem schopna vysvětlit. Z mého pohledu se jedná o naprosto slepou solidaritu, která nedává smysl. Dva čeští europoslanci se prostě rozhodli, že si zahrají na Mezinárodní měnový fond a budou Řecku pomáhat takto. Z jejich logiky nevyhnutelně vyplývá, že tedy asi zavřeme továrny u nás, na jejichž modernizaci nebudeme mít v důsledku jejich pozměňovacích návrhů dostatek peněz a otevřeme je kde? V Řecku?,“ ptá se ve své reakci Konečná. „Řecké chudé nahradíme českými chudými? No tím zajisté pomůžeme jak Evropě tak Řekům. V rámci projednávání finálního znění kompromisů k tomuto dokumentu, které se hlasovali na plénu, se více jak půl roku podrobně debatovalo o HDP Řecka i o problematice jeho spadnutí/nespadnutí pod inovační/modernizační fond. Nakonec se napříč politickým spektrem došlo k dohodě o deklaraci, že v dokumentu bude uvedeno, že pokud Rada bude souhlasit se změnou referenčních čísel a se zapojením Řecka do těchto fondů, parlament bude otevřen tomu se o tom bavit. Navíc byla Řecku dána speciální vyjimka použít až 100% z výnosu svých povolenek na modernizaci jeho energetického sektoru. S touto dohodou nesouhlasilo pouze několik Řeckých europoslanců. Návrh zapojující Řecko do modernizačního fondu byl pak těmito Řeky, za pomoci 2 čechů podán na plénu,“ doplňuje Konečná. Podle ní vzhledem k tomu, že reálně také hrozilo, to, že Řecko spadne do inovačního fondu, který je určen „starým“ státům EU a hrozilo tak, že by tyto státy přišly o peníze, tak logicky poslanci těchto států radši Řecko hodili do modernizačního fondu, který je tolik nezajímá, protože je určen pro nové státy jako jsme my. „Takže ta solidarita o které mluvil asistent paní Šojdrové byla vlastně tak trochu vnucena novým zemím EU starými. A znamená akorát to, že staré země ji nemají a my ji budeme i díky našim europoslancům muset mít. Věřte mi, že i v rámci trialogů se pokusím pro ČR udělat maximum tak jsem činila poslední rok kdy jsme stovky hodin strávila na vyjednávání tohoto dokumentu, který má s kolegy společného jen podpis pod špatný pozměňující návrh a čárku za podaný pozměňovací návrh pro zvýšení jejich MEP rankingu. Navíc oba posnalci podali tento pozměňovací návrh a hlasovali pro něj při plném vědomí, že je proti pozici české vlády, MŽP i Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČEZu se kterými byla věc předem konzultována a kteří je i žádali aby tak nečinili protože tím poškodí ČR,“ dodává Konečná.

Podle Niedermayera nelze v současné době to, jak se vlivem nastavení férových pravidel pro využití Modernizačního fondu změní výhody pro jednotlivé státy oprávněné z fondu čerpat, nelze v tuto chvíli kvantifikovat a jakékoliv tvrzení o ušlých miliardách je tedy podle něj zavádějící. „Skutečný přínos fondu pro země, které jej budou využívat, bude záviset na ceně emisní povolenky a ta bude záležet na tom, jak úspěšná reforma ETS bude,“ dodal.

Jiří Reichl

