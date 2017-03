1. března: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové trhy ve středu obnovily růst a vystoupily na nové rekordní hodnoty. Index Dow Jones Industrial Average poprvé v historii překonal hranici 21 000 bodů. Investory na Wall Street i na dalších světových burzách podpořil projev prezidenta Donalda Trumpa v Kongresu.

Dow nakonec posílil o 1,46 % na nové zavírací maximum 21 115,55 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 1,37 % na nové zavírací maximum 2 395,96 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite skončil se ziskem 1,35 % na novém zavíracím maximu 5 904,03 bodu.

Absolutní rekord posunul Dow na 21 169,11 bodu, S&P 500 jej navýšil na 2 400,98 bodu a Nasdaq Composite jej posunul na 5 911,79 bodu. Index Russell 2000, který sdružuje akcie menších firem, vzrostl o 1,94 % na 1 413,64 bodu. Dow se z úrovně 20 000 bodů dostal na 21 000 bodů během 24 obchodních seancí.

Index volatility VIX klesl o 2,94 % na 12,54 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o více než šest a půl bazického bodu na 2,456 %.

V plusu ve středu skončily všechny hlavní sektory s výjimkou realitního odvětví a odvětví veřejných služeb. Nejvíce stouply finanční odvětví, energetický sektor a odvětví základních materiálů.

Výrazně ve středu zpevnily akcie všech velkých amerických finančních domů - Bank of America (+3,64 %), JPMorgan Chase (+3,29 %), Morgan Stanley (+2,5 %), Wells Fargo (+3,2 %) i Citigroup (+2,89 %).

V indexu Dow vedle akcií JPMorgan Chase nejvýrazněji posílily akcie kartové firmy American Express (+2,32 %), pojišťovny Travelers (+2,25 %) a ropné firmy ExxonMobil (+2,09 %).

Donald Trump v celkově spíše umírněném projevu na půdě Kongresu slíbil rozsáhlé investice do infrastruktury a výrazné zmírnění daňové zátěže. Investory to potěšilo, třebaže nesdělil žádné detaily plánované daňové reformy.

"Trump působil velmi prezidentsky a investoři čerpají optimismus ze způsobu, jakým projev přednesl," řekl agentuře Reuters Andre Bakhos z investiční společnosti Janlyn Capital. "Dnešek je dalším vyjádřením důvěry v to, že Donald Trump bude schopen uskutečnit všechno to, co slibuje," dodal Bakhos.

Trumpovo vystoupení nastartovalo silný růst i na dalších světových burzách. Indexy burz ve Frankfurtu a v Paříži získaly zhruba dvě procenta a londýnská burza posílila o 1,6 %.

V červených číslech naopak v USA skončily akcie prodejce elektroniky Best Buy (-4,51 %), který zveřejnil horší než očekávané čtvrtletní hospodářské výsledky.

-------------------------

-------------------------