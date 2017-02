Odliv kapitálu z daňových rájů má na svědomí Nizozemí

Do základního kapitálu českých firem podnikatelé investovali 2,65 bilionů korun, z toho 14 procent, tj. 377 miliard korun, pochází od subjektů, které mají registrované sídlo v daňovém ráji. Mezi lety 2015 a 2016 klesl objem kapitálu uspaného v základním jmění tuzemských společností téměř o 40 miliard korun a v rámci tuzemské podnikatelské základny klesl podíl firem s vlastníkem z daňového ráje z 3,1 procent na 2,9 procent. Důvodem tohoto masivního odlivu je především vyřazování, dříve oblíbeného, Nizozemí z holdingových struktur. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Ke konci loňského roku mělo vlastníka v destinaci považovaný za daňový ráj celkem 13 185 českých společností, o 234 méně než v roce 2015. „Ve stejném období také klesl objem kapitálu z daňových rájů investovaný do základního jmění českých firem z 417 miliard korun v roce 2015 na 377 miliard korun v roce 2016, tedy o 40 miliard korun, což představuje meziroční pokles téměř o desetinu,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že objem kapitálu z daňových rájů v českých firmách dosáhl svého vrcholu v roce 2014 a do konce loňského roku se snížil o více než 54 miliard korun. Současně dodává: „Důvodem tohoto masivního odlivu je zejména vyřazování Nizozemí z holdingových struktur, kterého jsme svědky již několik posledních let. Nebýt loňského poklesu nizozemského kapitálu v základním jmění českých firem o více než 45 miliard korun, celkový kapitál z daňových rájů by meziročně vzrostl o 5,2 miliardy korun.“

2016 2015 2014 2013 Kapitál z daňových rájů upsaný v základním jmění v Kč 377 096 557 800 416 888 340 990 430 251 473 068 399 801 472 843 Podíl českých firem s vlastníkem z daňového ráje 2,9 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje 13 185 13 419 13 247 13 109

Zdroj: Bisnode

Přesto mezi zahraničními vlastníky z daňových rájů s výraznou převahou, se 43 procenty (165 miliard korun), dominuje nizozemský kapitál, nicméně jeho podíl se od roku 2013 snížil o čtrnáct procentních bodů. S odstupem následuje s 24 procenty lucemburský kapitál, jehož podíl se ve sledovaném období zvýšil o jedenáct procentních bodů a kyperský kapitál s 16 procenty. Z celkového kapitálu upsaného z daňových rájů pochází 88 procent z on-shore, tedy evropských destinací.

Mezi lety 2015 a 2016 nejvíc vzrostl objem kapitálu z Jersey (3 887 procent), Monaka (2 867 procent) a Hongkongu (1 529 procent). Z absolutního pohledu se jedná o kapitál z Monaka (7,9 miliard korun), Jersey (3 miliardy korun) a Hongkongu (1,5 miliardy korun). Naopak nejvýraznější pokles kapitálu zaznamenaly Spojené arabské emiráty (- 85 procent), Ostrov Man (- 57 procent) a Nizozemí (- 21 procent). V absolutních hodnotách v čele odlivu kapitálu jednoznačně stojí Nizozemí (- 45 miliard korun) před Kyprem (-7 miliard korun) a Spojenými arabskými emiráty (-2,2 miliardy korun).

Mírně odlišné trendy lze sledovat v delším časovém horizontu, mezi lety 2013 a 2016. Největší relativní přírůstky dosáhl Hongkong (1 236 procent), Bahamy (837 procent) a Monako (700 procent). V celkovém objemu se nejrychleji zvyšoval kapitál z Lucemburska (39,4 miliard korun), Monaka (7,1 miliard korun a Jersey (2,5 miliard korun). Naopak poklesu dominovaly Kajmanské ostrovy (-90 procent), Ostrov Man (-72 procent), Bermudy (-46 procent) a Nizozemí (29 procent). Nejvyšší odliv celkového kapitálu zaznamenalo Nizozemí (- 66,3 miliardy korun), s výrazným odstupem následuje USA (-5,9 miliard korun) a Lichtenštejnsko (-3,1 miliardy korun).

Kapitál v českých firmách původem z daňových rájů

Stát 2016 2015 2014 2013 Bahamy 1 752 677 315 1 734 875 315 302 003 313 187 077 415 Belize 780 673 697 488 531 779 193 279 810 176 227 510 Bermudy 31 400 020 31 400 020 31 400 020 58 600 020 Britské Panenské ostrovy 7 543 369 290 8 129 011 892 8 039 751 519 8 039 484 608 Gibraltar 674 897 682 661 866 482 638 155 172 634 365 172 Guernsey (Velká Británie) 180 953 250 284 133 310 183 072 552 185 974 552 Hongkong 1 538 718 398 94 449 384 127 802 586 115 192 088 Jersey (Velká Británie) 3 027 191 000 75 923 847 450 950 013 489 641 163 Kajmanské ostrovy 277 545 960 277 898 960 808 636 635 2 739 998 686 Kypr 60 154 174 424 67 605 328 164 64 564 854 446 59 830 680 510 Lichtenštejnsko 3 047 492 796 2 801 930 586 4 450 040 165 6 114 902 178 Lucembursko 90 206 519 178 87 895 530 960 80 225 472 451 50 820 074 483 Malta 4 832 570 244 5 150 029 269 4 706 183 235 4 107 234 666 Marshallovy ostrovy 81 539 106 57 253 197 34 674 997 10 894 997 Monako 8 137 969 855 274 250 251 1 192 372 251 1 016 017 250 Nizozemské Antily 303 236 650 305 404 643 305 272 647 304 942 647 Nizozemsko 165 287 956 455 210 294 160 921 231 947 604 359 231 686 737 223 Ostrov Man (Velká Británie) 159 012 648 370 651 648 203 812 648 573 159 648 Panama 1 221 142 349 778 713 686 718 542 189 650 292 469 Seychelská republika 2 650 788 443 2 112 404 684 2 039 924 616 1 820 194 415 Spojené arabské emiráty 381 814 887 2 616 326 974 295 480 954 298 490 357 Spojené státy americké 24 824 914 153 24848265018 28 792 186 493 30 700 424 988 Celkem 377 096 557 800 416 888 340 990 430 251 473 068 400 560 607 043

Zdroj: Bisnode