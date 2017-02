USA zvažují možnost zavedení 50 či 100letých dluhopisů

Americký ministr financí Steven Mnuchin včera naznačil, že jeho resort velmi vážně zvažuje možnost vydávat 50 či dokonce 100leté vládní dluhopisy . Doposud nejdelší splatností je 30 let.Podle Mnuchina by takové dluhopisy za patřičných podmínek dávaly smysl všem zúčastněným stranám a byly by zajímavé jak pro stát tak také pro investory. Podle Mnuchina by se s takovými splatnostmi prodávaly zcela nové dluhopisy a nešlo by pouze o prodloužení stávajících cenných papírů.V současnosti je průměrná splatnost vydaných US dluhopisů v držení investorů kolem 63 měsíců, jinými slovy zhruba polovina dluhopisů se obměňuje každých 5 let. Letos budou maturovat dluhopisy těsně nad 1 bilión USD , v roce 2018 už to ale bude za 3,3 biliónu USD V lednu USA na úrocích platily v průměru 2% oproti 4,9% v roce 2007. Ve fiskálním roce 2016 USA na úrocích vydaly čisté náklady ve výši 233 mld. USD . V roce 2026 už to bude pravděpodobně 787 mld. USD , pokud půjde úročení 10letých bondů ze současných 2,39 směrem ke 4%.Prodej dlouhodobějších dluhopisů umožní zakonzervovat výnosy na delší dobu, což snižuje riziko z pohledu státu zvláště při současných stále ještě velmi nízkých sazbách.100leté dluhopisy v poslední době vydaly a umístily například Irsko, Belgie a Mexiko, ale také Ford , Diney nebo Coca-Cola . Některé země jako například Velká Británie vydávají takzvané "nekonečné" dluhopisy , které běží dokud nebudou zrušeny.