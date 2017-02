Summary: Veolia Environment SA se výsledky hospodaření dotáhla na loňský rok, AXA SA navýšila dividendu

I přes relativně solidní výsledky hospodaření nevidí Veolia Enviroment SA výhledy na další roky příliš příznivě. Lepší zprávy přišly z AXA SA, která investorům navýšila dividendu na 1,16 EUR za akcii.

Evropa:



Veolia Environnement SA (DIP)



V horní linii výsledovky se Veolie v tomto roce téměř dotáhla na loňský výsledek. Tržby ve výši 24,4 mld. EUR značily 2,5% pokles těsně pod tržní konsensus 24,45 mld. EUR. Úsporná opatření vytáhla ukazatel EBITDA o 2 % výš na 3,05 mld. EUR v souladu s očekáváním trhu. Spodní linie na tom byla podobně – čistý zisk 610 mil. EUR (+5 %) překročil predikce o 10 mil. EUR. Suma sumárum, výsledky Veolia za rok 2016 splnily do puntíku vše, co se od nich čekalo.



Problémy začínají s výhledem na další roky. Ukazatel EBITDA by měl v roce 2017 vykázat nulový (případně mírný) růst, přičemž konsensus se ubíral k 5 %. Vedle slabé poptávky je potíží také vlekoucí se inflace, na kterou jsou navázány tarify za vodné/stočné (40 % celkových tržeb) především v regionálně dominantní Francii, která tvoří 20 % celkových tržeb a v roce 2016 bojovala s nízkou až zápornou inflací. V roce 2018 by EBITDA měl dosahovat stabilního růstu a v roce 2019 by se měl dostat do intervalu 3,3 – 3,6 mld. EUR, což je v souladu s tržním konsensem. Ve výsledku se tedy růst EBITDA posouvá o jeden rok.



Dobrou zprávou je, že osekávání nákladů, které se předtím jevilo jako ambiciózní plán, se ještě zrychlilo z původních 600 mil. EUR na současných 800 mil. EUR. Plánovaná úspora v předešlém roce ve výši 200 mil. EUR byla nejenže splněna na výbornou, dokonce se ji podařilo vytlačit až na 250 mil. EUR. V roce 2017 by měla dosáhnout hodnoty 250 mil. EUR (předešlý plán >200 mil. EUR) a v roce 2018 300 mil. EUR.



Pro rok 2016 byla oznámena dividenda ve výši 0,8 EUR/akcii, o 9,6 % vyšší proti loňskému roku, přičemž v budoucnu bude její růst navázán na růst čistého zisku. To značí odklonění od předešlého plánu +10 % každý rok. Management pro teď odmítl jakoukoli možnost akvizic nebo fúzí v blízké době, jelikož má teď dle svých slov „větší problémy“ a „podmínky prozatím nejsou příznivé“. Akcie Veolia dnes odepisují 6 %.



AXA SA (DIP)



Na podobný tón uzavírala rok 2016 také francouzská pojišťovna AXA. Tržby ve výši 100 mld. EUR byly proti předloňskému roku jen mírným 1% zlepšením. Překonaly však konsensus postavený na 96 mld. EUR. Čistý zisk na akcii očištěn o jednorázové položky přidal 5,5 % na 2,3 EUR, čímž se dokázal vytáhnout k tržnímu konsensu 2,24 EUR. Stejné jako v případě německé Allianz, jde slušný výkon na vrub vyšším prémiím v segmentu majetkového pojištění. Jeho provozní zisk narostl o 9 % na 3,5 mld. EUR (celkový provozní zisk 7,9 mld. EUR) a táhl tak stagnující segment životného pojištění. Management ještě podtrhl příznivý vývoj amerického trhu, díky postupnému zvyšování úrokových sazeb.



Dividenda pro rok 2016 byla navýšena o 6c na 1,16 EUR. Návratnost kapitálu (ROE) zakotvila na úrovni 13,5 % (-60 bps YoY), což je srovnatelně vyšší než u Allianz (12 %). Cíl do roku 2020 je udržet tento indikátor v rozmezí 12 % až 14 %. Dopomoct by měl také program nižších výloh, jenž byl měl ve stejném období dosáhnout roční úspory 2,1 mld. EUR. Akcie AXA v návaznosti na oznámení klesají o 1,5 %.