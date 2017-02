Rozvířený rybník / BIG EXPERT - akcie: týden od 20. 2. 2017

Domácím finančním trhem resonují v současnosti dvě zprávy, dvě hlavní témata a to extrémně štědrá dividenda od Monety Money Bank a konec intervencí ČNB.

Zatím to vypadá, že se vše daří dle plánu již ex-vlastníků společnosti GE Money a že po dobře provedeném vstupu na burzu se nyní již potvrzuje to, co GE říkala na začátku, a sice zaujmout investory a nejen český trh kvalitní dividendou politikou. K současným cenám se hrubá, více než 11% dividenda zdá být až nadmíru štědrá. Uvážíme-li, že cca více než 20 % je použito z finančních rezerv. Použití části těchto rezerv může klást otázku do příštích let, jestli ji udrží/sníží/zvýší a nebo také, kde na ni vezmou?

Nicméně, dlouhodobí investoři (většinou nechtíc danit) drží po patřičnou dobu své CP, ale už o dost méně řeší hodnotu cenného papíru. Pokud firma o 30 % p.a. vzroste či poklesne, pak je to firma, co vám v portfoliu zabírá místo v dynamické části. Je snad Moneta Money Bank tím větrem, který rozfouká oheň na pražské burze, právě podílem na vypláceném zisku a svými objemy obchodů uspokojí i swingové obchodníky?

Při pohledu na zbytek kapitálového trhu je vidno, že roste poptávka po dluhopisech, vládních či korporátních a i dalších alternativních investicích. Kde v podstatě mají investoři za "méně vzruchu" koruny zhodnoceny tak, jak ne u většiny cenin kotovaných na BCPP. Samozřejmě na mimoburzovním trhu je pro retailové investora o poznání těžší se zorientovat, zavedené bankovní domy ještě úplně neimplementovali západní způsob práce s klientskými financemi a nových bankovních domů v tomto stylu u nás moc nepřibývá, což se bohužel nedá konstatovat o firmách s pochybnými licencemi z daňových rájů.

EUR/CZK

Jistě, že pro většinu národa je hlavním ekonomickým tématem koruna a ukončení intervencí. Mnozí hledají způsob jak na tom vydělat, většina jak neztratit, sázkové kanceláře vypisují kurzy, lidé to řeší a někteří že prý ví, a ten správný kolotoč se točí, otázka je jaká hudba bude hrát na jeho konci. Nicméně věřme, že inspiraci nenajdeme ve "švýcarském modelu" a přejme si, aby to bylo všechno co možná nejklidnější. Přeci jenom z čistě spekulativního pohledu je CZK proti CHF úplně jiný trh, a tudíž by nemusely hrozit žaloby za neuspokojení pokynů atd., naopak výrobní firmy a korporace se mohou rozhodnout dle své nejlepší strategie a zajistit se. Čili jak jsme si již ukázali na podzim, že karta, na kterou má většina vsazeno není obvykle ta správná, a že to dneska možná ještě ani neví těch sedm nebo víc vyvolených…

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 2. 2017.

Odhad pro období od 20. 2. do 20. 3. 2017 (1 měsíc)

Odhad pro období od 20. 2. do 21. 8. 2017 (6 měsíců)

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia