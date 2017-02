Cramer: Byli byste blázni, kdybyste teď šli proti trhu. Ten je možná teprve na začátku další rallye

Analytik a komentátor Jim Cramer míní, že jít v současné chvíli proti trhu a spekulovat na jeho pokles je i přes rekordní hodnoty spíše čirým bláznovstvím. Hlavním důvodem, proč se trhy i na svých historických maximech mohou považovat za podhodnocené vidí Cramer především ve firemních výsledcích a jejich výhledu. Po několika slabých čtvrtletích, kdy trhy držely v rallye především stimulační kroky centrálních bank se za 4Q16 zdá, že se firmám opět blýská na lepší časy. Opatření centrálních bank zafungovala a růst cen ropy udělal své s oživením inflace . Velké množství firem ve 4Q překonalo výsledkové odhady trhu a představilo také poměrně optimistické výhledy do budoucna podporované předpokládaným oživením globální ekonomiky a pozitivních efektů očekávaného navýšení fiskální stimulace v USA a později možná i v dalších částech světa.Při otázkách o udržitelnosti růstové rallye akciových trhů se doposud často uvádělo, že dokud porostou zisky firem má taková rallye hlavní fundamentální základ. V tuto chvíli se zdá, že trh se v tomto ohledu ocitl z fáze vrcholícího cyklu skokem zpět na samotném začátku růstové fáze. A proto mohou trhy i nadále růst nehledě na to, že stále vylepšují svá historická maxima.Tento základní fundament se zdá v tuto chvíli velmi silný a těžko si představit, že by jej mohlo něco bezprostředně ohrozit. Určitý negativní potenciál je v tomto ohledu ukryt především ve stále posilujícím dolaru a v růstu inflace . Pokud jedna nebo druhá část nebo dokonce obě současně překročí určitou mez, která nebude dostatečně korespondovat s akcelerací ekonomiky , pak by mohlo dojít s velkou pravděpodobností k onomu již několik let očekávanému zvratu.