Goldmani: Komoditní trhy teď potřebují vidět reálnou poptávku, jen očekávání už nebudou stačit

Analytici Goldman Sachs míní, že ceny mnoha komodit v posledním roce výrazně rostly díky výrazně pozitivním očekáváním trhu ve smyslu budoucího růstu poptávky. Nyní je ale čas, aby komodity předvedly naplnění těchto očekávání a trhy se mohly posunout dál. ropy je například potřeba, aby se potvrdilo, že kroky OPECu skutečně přispívají k redukci zásob a k obnovení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou.Trhy potřebují také potvrzení, že silná předstihová data z Č9ny a Evropy skutečně podpoří růst tamních ekonomik a související růst poptávky po surovinách.Podle Goldmanů předstihové ukazatele naznačují možnost globální růstu na úrovni 4,4% oproti doposud odhadovaným 3,6%.Pokud se očekávání potvrdí může dojít k dalšímu růstu cen surovin. Větší růstové riziko je u kovů než u ropy vzhledem k růstu US břidlicové produkce.Pokud se však očekávání nenaplní je evidentní, že dojde k určité cenové korekci.Co se týče ropy drží Goldmani pro 2Q letošního roku odhady směrem k posílení na 57,5 USD za barel. Do konce roku by pak ropa měla jít směrem k 55 USD . Úroveń zásob v USA opětovně stoupá ke svým rekordním hodnotám, ale větší důležitost analytici banky dávají vývoji dovozů.Na mědi Goldmani počítají se silným růstem poptávky z Číny. Zlato by mělo v ročním výhledu být kolem 1200 - 1250 USD za unci oproti současným 1233 USD Poptávka po paládiu zřejmě vrcholila vzhledem k vrcholící poptávce S automobilové sektoru.Analytici banky počítají se 3 zásahy do USD sazeb v tomto roce.