MBA vzdělání jako benefit v práci? Nebojte se o něj říct, radí ředitel CEMI

Popis fotky: Online studium ušetří spoustu času. Můžete studovat odkudkoliv a kdykoliv. Autor: CEMI

„Stále větší oblibu získává benefit ve formě MBA vzdělávání. Nebojte se si o něj říct nebo to navrhněte svým zaměstnancům,“ radí Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI.

„Stále více se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé čím dál více nabízejí MBA studium svým klíčovým pracovníkům jako firemní benefit, díky němuž si zaměstnance jednak udrží ve firmě a ještě navíc zvýší jeho manažerské i odborné kompetence,“ říká Mgr. Štěpán Mika, ř editel Central European Management Institute (CEMI).

Podle jeho slov souvisí trend se současnou dobrou ekonomickou situací a velmi nízkou nezaměstnaností v ČR.

Někdy školné uhradí zaměstnavatel celé nebo se na platbě částečně podílí i zaměstnanec.

„Často s nimi řešíme i platbu školného na splátky,“ popisuje Mgr. Štěpán Mika, který se v institutu CEMI zaměřuje na vzdělávání manažerů od roku 2011 a má již 1000 absolventů.

Podle průzkumu agentury IPSOS je ochotno MBA studium svým zaměstnancům financovat více než 40 % firem a průměrně je zaměstnavatel ochoten podílet se na financování částkou 70.000,- Kč bez DPH.

MBA online trvá rok a dobře ho skloubíte se zaměstnáním

Velkou výhodu online studia je to, že je velice dobře slučitelné s pracovními povinnostmi. Můžete studovat odkudkoliv a podle toho, kdy vám to časové možnosti dovolí. Studenti oceňují i to, že studium trvá pouze jeden rok.

Popis: Zájem o MBA online studium rok od roku roste, říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel CEMI, jeho institutem prošlo již 1000 absolventů. Foto: CEMI

„Počet studentů rok od roku roste, nyní máme celkem 9 MBA a LLM oborů a kvůli velkému zájmu je otevíráme dokonce dvakrát ročně.“ říká Mgr. Štěpán Mika

Institut CEMI poskytuje tyto online MBA a LLM obory v češtině: Executive MBA, Bezpečnostní a krizový management, Ekonomika a finanční management, Management obchodu, Management zdravotnictví, Veřejná správa a LLM obor Korporátní právo.

Foto: Studium je zakončeno slavnostní promocí v Břevnovském klášteře. Autor: CEMI

45 lektorů z Čech i zahraničí

Je možné taktéž studovat v angličtině, a to programy Global Business Leadership a Marketing Management and International Business. Dnes má CEMI 45 lektorů z České republiky i ze zahraničí. Kvalitu online výuky zaštiťuje akreditace od britské IADL (International Association for Distance Learning).

V rámci příležitosti překonání hranice 1000. absolventa připravili v CEMI speciální cenovou nabídku, díky níž můžete na školném ušetřit 36.300 Kč. Zájemci tak mohou začít studovat již za 79.900 Kč bez DPH. CEMI nabízí i možnost platby školného na splátky.

Uzávěrka příjmu přihlášek do jarních programů končí pro některé obory 8. března, pro jiné pak 15. března. Další příležitost zápisu do nových programů bude opět až v říjnu.

Více o institutu CEMI najdete na cemi.cz.