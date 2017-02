Elon Musk: Lidé, stroje a nutnost splynutí

Člověk a kyborg. Tím prvním jsme nyní a tím druhým bychom svým způsobem měli stát, pokud nemáme hrát ve světě prorostlém umělou inteligencí druhé housle. Takový je nejnovější vzkaz podnikatele Elona Muska. Některé vize amerického miliardáře (vytvoříme na Marsu kolonii pro jeden milion lidí) mnozí považují za futuristické.

Fenomén umělé inteligence se v současné době šíří stále víc a lidé budou časem za těchto podmínek zbyteční. Zatímco počítače dokážou komunikovat rychlostí „jednoho bilionu bitů za vteřinu“, u těch lidí, kteří mají za svůj hlavní komunikační nástroj vlastní prsty a mobilní zařízení, je to zhruba 10 bitů za vteřinu. Propojení člověka se stroji je tudíž podle Muska nutnost.

"Digitální verze nás samých"

„Myslím si, že časem pravděpodobně uvidíme užší propojení mezi biologickou a digitální inteligencí,“ řekl Musk, v jehož elektrických autech Tesla nachází umělá inteligence využití také.

Tím, jak se vypořádat s narůstající hrozbou v podobě umělé inteligence, se Musk zabývá už nějakou dobu. A o tom, že lidstvo se potřebuje vyvíjet dál, nehovořil tento týden v Dubaji poprvé. Koncept v podobě nové vrstvy v mozku, která by dokázala rychle získávat informace a navazovat spojení s umělou inteligencí, mu není cizí.

„Je to hlavně o vlnovém rozsahu, o rychlosti spojení mezi mozkem a digitální verzí nás samých,“ uvedl také miliardář, který kromě Tesly šéfuje také společnosti SpaceX působící v oblasti kosmického průmyslu.

„Nějaký způsob propojení vysokého vlnového rozsahu s mozkem bude něco, co pomůže dosáhnout symbiózy mezi lidskou inteligencí a inteligencí strojů a co možná vyřeší problém s řízením a problém s užitečností“ člověka, vysvětlil Musk, jehož elektrická auta se nejnověji rozjela na trh ve Spojených arabských emirátech.

Pokud má Musk z něčeho strach, je to „všeobecná umělá inteligence“, tedy něco, co je podstatně dál než autonomní vozy a co je „chytřejší než nejchytřejší člověk na světě“. K takto „hluboké“ inteligenci má lidstvo zřejmě ještě daleko. Podstatně větší už je ale riziko, že umělá inteligence nahradí pracovní sílu.

Velmi rychlé a velmi zásadní narušení

Nebezpečí v tomto smyslu vidí Musk hlavně u těch profesí, kde je podstatou právě řízení aut. Po 20 letech by se mohlo stát, že až 15 procent těchto zaměstnanců bude celosvětově bez práce.

„Musíme přijít na nové funkce toho, co tito lidé dělají, domnívám se ale, že to bude velmi rušivé a velmi rychlé,“ uvedl také Musk.

