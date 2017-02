Autentizační údaje k EET si zatím vyzvedla jen čtvrtina podnikatelů, Finanční správa proto do konce února rozšiřuje úřední hodiny

Prvním krokem přípravy ke správnému evidování tržeb je právě podání žádosti o autentizační údaje. O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat buď elektronicky, a to výhradně na stránkách Daňového portálu , prostřednictvím EPO formuláře žádosti, který je nutné podepsat pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, anebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Jiným způsobem podanou žádost o autentizační údaje (například datovou schránkou nebo v listinné podobě) nelze vyřídit.

Pomocí autentizačních údajů se lze přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde si podnikatel po přihlášení zaeviduje své provozovny a následně vygeneruje certifikát pro evidenci tržeb, který je nutno nainstalovat do pokladního zařízení. Podnikatelé si mohou správné nastavení a funkčnost spojení pokladního zařízení se systémem evidence tržeb ověřit buď v ostrém nebo v ověřovacím módu produkčního prostředí. Pokud zvolí ověřovací mód, tyto zprávy se kontrolují při příjmu, odesílá se odpověď, ale neukládají se v databázi Finanční správy, proto jsou vhodné pro testovací účely. Obchodní činnosti, spadající do druhé vlny, jsou uvedeny v Klasifikaci ekonomických činností (NACE) v kódu 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47. Jedná se například o „kamenné“ prodejny, pojízdné prodejny, e-shopy, podomní prodejce a další. Naopak prodej vlastních výrobků do této vlny nespadá.



TZ Finanční správa

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Zatím si však autentizační údaje vyzvedla jen čtvrtina z nich. Finanční správa proto nabízí podnikatelům možnost vyzvednout si autentizační údaje na územních pracovištích FÚ v rozšířených úředních hodinách, a to v termínu od 13. do 28. února 2017, vždy pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin. Celý proces nastavení pokladního zařízení vyžaduje jistou časovou rezervu, proto apelujeme na podnikatele, aby si autentizační údaje vyzvedli co nejdříve a nevystavovali se zbytečným komplikacím spojeným s prodlením.