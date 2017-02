Pražská burza otevírá růstem; ČEZ nejvýš od listopadu; Unipetrol dokonce na 6letých maximech

Pražská burza uprostřed týdne rozšiřuje týdenní zisky, když roste o 0,4 %. Západoevropské burzy otevírají rovněž v zelených číslech, když dnešní pozornost investorů se při absenci zajímavých makrodat přesune pouze na korporátní čísla. Středoevropské burzy se vyvíjejí smíšeně, když polský WIG 20 roste o 0,1 %, rakouský ATX přidává 0,15 %, zatímco maďarský BUX ztrácí 0,15 %.



Pražskou burzu dnes táhnou především akcie Erste Bank a ČEZ. Akcie Erste Bank rostou o 0,9 % na 784 Kč a akcie ČEZ přidávají 0,9 % na 435 Kč, co představuje nejvyšší úroveň od 23. listopadu. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce dnes stagnuje okolo 30 EUR/MWh. 100denní klouzavý průměr se nyní nalézá na 432,3 Kč, zatímco 200denní klouzavý průměr je v současnosti na 434,1 Kč. Pokud by se akciím ČEZ podařilo zavřít nad oběma těmito průměry, mohlo by to tomuto titulu otevřít cestu k dalším ziskům.



Index PX dnes podporují i akcie Unipetrol, které rostou o 0,8 % na 198,6 Kč, když si dnes připisují již čtvrtý růst v řadě. Akcie Unipetrol se tak opět přibližují psychologické hranici 200 Kč, kde se naposledy obchodovaly v lednu 2011.