USA: Nejvyšší obchodní deficit za poslední roky nahrává Trumpovi

Deficit zahraničního obchodu Spojených států stoupl loni o 0,4 procenta na 502,3 miliardy USD, což byl nejvyšší údaj od roku 2012. Nejnovější data amerického ministerstva obchodu nahrávají snahám nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tvrdí, že USA potřebují tvrdší přístup k obchodu.

Vývoz ze Spojených států poslední dva roky zaostává kvůli rostoucímu dolaru, který zdražuje americké zboží na globálních trzích, a to je tak méně konkurenceschopné. Naopak zboží ze zahraničí je pro americké spotřebitele levnější. Americké firmy se také potýkají s problémy kvůli ekonomickému zpomalení na mnoha důležitých zahraničních trzích.

Vývoz z USA se loni snížil o 2,2 procenta. Hodnota zboží a služeb dovezených do země pak klesla o 1,8 procenta, částečně kvůli nižším cenám ropy.

Overall 2016 trade deficit up 0.4% to $502.3b. Exports down 2.3% to $2.2t. Imports down 1.8% to $2.7t https://t.co/CF29YBNhVA #Census

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) February 7, 2017

Schodek obchodu s Čínou se snížil o 5,5 procenta na 347 miliardy USD, když předloni dosáhl rekordního maxima. Navzdory loňskému zlepšení je schodek s Čínou nejvyšší ze všech zemí, se kterými USA obchodují. Deficit s Mexikem stoupl o 4,2 procenta na 63,2 miliardy USD a byl nejvyšší od roku 2011.



Trump tvrdí, že Čína i Mexiko používají nekalé obchodní praktiky, například manipulace s měnou, aby zvýšily svůj prodej od USA. Analytici však uvádějí, že další faktory, jako nižší mzdy v Číně a Mexiku, hrají v obchodní nerovnováze větší roli.



Trump slíbil, že uvalí sankční cla na země jako Čína a Mexiko, aby je donutil opustit tyto podle něj nekalé praktiky, které stály miliony amerických pracovních míst. Od lednového nástupu do úřadu rozhodl o odchodu USA z Transpacifického partnerství (TPP), tedy obchodní dohody s 12 tichomořskými zeměmi. Slíbil také, že znovu projedná dvě desetiletí starou dohodu o volném obchodu s Mexikem a Kanadou.