ČNB uskutečnila největší devizové intervence v historii

S blížícím se koncem intervenčního režimu se musí ČNB stále více snažit na devizovém trhu, aby udržela korunu nad úrovní 27 CZK/EUR. Zatímco v listopadu její nákupy dosáhly něco málo přes půl miliardy eur, v prosinci to bylo už téměř 4,2 mld. EUR, nicméně i tak to byla jen přípravka na lednovou smršť. To už ČNB nakoupila do devizových rezerv více než 15 mld. eur. A šlo tak o největší devizové intervence v historii ČR.



Sice ČNB zatím lednové obchody nezveřejnila, ale korunová likvidita v bankovním systému naznačila to, co dnes potvrdily devizové rezervy. Ty totiž v prvním měsíci letošního roku vzrostly o 15,3 mld. EUR na téměř 97 mld. eur a přesáhly tak 55 % HDP. ČNB sice říká, že z pohledu maximální výše rezerv není nijak omezena, nicméně přece jen zmíněný podíl na HDP nebo poměr krytí dovozu (10 měsíců) už není zas tak zanedbatelný. A to jak s ohledem na budoucí výnosnost devizových rezerv, tak především jejich potenciálních kurzových ztrát v případě posílení koruny.





Nicméně s exitujícím kurzovým režimem centrální bance vlastně nic jiného ani nezbývá. Když se sama rozhodla korunu oslabit, musela tehdy nakoupit 7,5 mld. eur . Do konce loňského roku už musela kvůli udržování slabé koruny nakoupit 35 mld. EUR . S lednovým odhadem šlo již o zhruba 50 mld. eur a to stále ještě nejsme u konce. Je pravděpodobné, že s blížícím se koncem bude chtít ještě řada „spekulantů“ využít příběhu o budoucím posílení koruny , které jim vykompenzuje záporný úrokový výnos na trhu a ještě přinese další zhodnocení.A nakonec, čím více takových „investorů“ přijde, tím méně pravděpodobné může být rychlé posílení koruny k před-intervenčním úrovním. Takže ČNB si exit odpracovává už nyní. Odhadujeme, že k uvolnění koruny se centrální banka konečně odhodlá už ve druhém čtvrtletí letošního roku, byť stále hovoří o polovině roku. Vývoj i výhled inflace ji v tomto směru rozvazují ruce, a tak není příliš důvod tento systém dále prodlužovat. A jak napovídají aktuální údaje o likviditě v systému, ani v únoru se ČNB rozhodně na trhu nenudí. Sice tentokrát nemusí jít hned o 15 mld. eur , ale za první týden to už mohly být více než 2 mld. eur