Nedostatek stříbra bude jeho cenu tlačit vzhůru

Zatímco těžba stříbra stále klesá, zájem o něj zůstává silný. To vede celosvětově k nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou; v dlouhodobém horizontu by tuto nerovnováhu měla vyrovnat vyšší cena.

Stříbro je stejně jako zlato označováno za přístav bezpečí v dobách nejistých. I přes takzvané „slušné“ ekonomické ukazatele existuje mnoho důvodů, proč stříbro zůstane v roce 2017 na růstové vlně. Ať už se jedná o začínající úřadování a politiku nového amerického prezidenta, vývoj globální ekonomiky nebo geopolitické napětí, vše nahrává růstu. V první polovině roku 2016 jsme zaznamenali růst ceny stříbra o cca 53 % – dostalo se dokonce na několikaleté maximum, druhá polovina roku pak přinesla pozvolný pokles z důvodu lepších ekonomických dat a nečekaného optimismu investorů po zvolení Donalda Trumpa. Nicméně i přesto zakončilo stříbro minulý rok v plusu a připsalo si více než 15 %, tedy více než jeho zlatý sourozenec. Letos v prvních týdnech již přidalo cca přes 5 % a pohybuje se kolem 17 $ za unci.

Papírové rezervy centrálních bank stále klesají

Velký problém není jen v nejistotě, jak bude nový prezident USA naplňovat svou vizi, ale také v úbytku papírových rezerv centrálních bank. Největší pokles především amerických dolarových rezerv je v Číně – ta se zbavuje dolarů proto, aby pozvedla svůj bankovní a ekonomický systém.

V průběhu posledních 29 měsíců docházelo k poklesu papírových rezerv centrálních bank ve výši 42 miliard dolarů měsíčně. Při tomto tempu by se mohly rezervy do konce roku 2017 snížit o dalších 504 miliard na 10,31 bilionu dolarů, což by znamenalo úbytek cca 14 % oproti vrcholu v roce 2014, kdy rezervy činily cca 12 bilionů dolarů.

Stříbrný trh čeká obrovská pozitivní změna

Globální trh stříbra čeká v budoucnu obrovská změna. Trh má našlápnuto k výrazné změně trendu. Existují k tomu předpoklady, které vytváří celkový vývoj na globální scéně. Zaprvé obrovské světové zadlužení, nejen v USA, které stále narůstá a zadruhé již 17 po sobě jdoucích let pokračuje trend deficitů, který dosahuje objemu cca 1,8 miliardy Oz. Na následujícím grafu je vidět, jak se vyvíjel trh se stříbrem. Období 1975-1999 bylo obdobím přebytků na trhu stříbra, od roku 2000 do dnešní doby trpí trh nedostatkem, který bude pravděpodobně ještě narůstat.

Zlatý a stříbrný papírový trh má vážné problémy

Intervence a manipulace na trhu nemohou pokračovat do nekonečna. Již dnes jsme svědky narůstajících problémů a postupného hroucení devizových rezerv. Podle předpovědi GFMS (jeden z předních světových ekonomických poradců v oblasti drahých kovů) budou roční deficity na trhu stříbra pokračovat i v následujících letech z důvodu poklesu světové produkce stříbra a udržující se silné poptávce. Opět další impuls pro růst ceny.

Podle dostupných údajů činí celková světová zásoba investičního zlata včetně toho v držení centrálních bank cca 2,25 miliardy Oz; přepočteno na peníze cca 3 biliony dolarů. U stříbra činí celkové množství cca 2,5 miliardy Oz v celkové hodnotě cca 50,8 miliardy dolarů.