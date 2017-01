Ministerstvo zemědělství chce zachránit malé obchody v obcích

Jeden z takových obchůdků funguje ve vesnici nedaleko Prahy už dvacet let. Pro jeho provozovatele to ale není vždy lehké. "Tady máme pět tisíc tržbu denně. Jak já z toho mám ušetřit? Jedeme tu se strašně malýma procentama. Člověk rezignuje, to mě štve. Když skončím, tak mě nikdo nezaměstná a co budeme dělat," stýská si prodavačka v obchodě.

Za posledních 20 let v Česku zavřelo zhruba 6 000 menších prodejen, ty jsou přitom důležité třeba pro starší lidi na vesnicích. Ministerstvo zemědělství teď ale chce menší venkovské prodejny zachránit. Zřídilo proto expertní skupinu, která se tím zabývá.

"Začíná to být docela vážný problém. Budeme chtít už i v letošním roce zkusit nabídnout nějakou formu podpory, aby ty prodejny mohly dále fungovat. Je tady ještě možnost kombinovat to s určitým jinými služby ve veřejném zájmu, například zajišťování služeb České poště," uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Tím, jak v menších vesnicích ubývá obyvatel, podle odborníků přestává u těchto prodejen jít o podnikání. "Já se domnívám, že je to hlavně služba, že to není ani tak kšeft, jako býval kdysi ten hokynář,“ soudí předseda představenstva Asociace tradičního obchodu Zdeněk Juračka. Aktuálně je nejsložitější situace u obcí pod 500 obyvatel.