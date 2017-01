Souhrn 30.1. - svět se zalekl Trumpových nápadů, akcie oslabují, měny nejisté, ropa oslabuje, zlato roste, BCPP v červeném pod taktovkou O2

12.h - Evropa oslabuje kvůli obavám z důsledků...

10.h - BCPP vstupuje do nového týdne růstem; nad..

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza vkročila do nového týdne při slabé likviditě hluboko pod průměrem po vzoru zahraničních trhů poklesem. Evropské akciové trhy vstoupily do nového týden silně negativně. Hlavní zásluhu na tom mají víkendové události v USA, kde nový prezident Donald Trump vydal dočasný zákaz vstupu osob/migrantů ze 7 konkrétních zemí na území USA. Opatření způsobilo výraznější vlnu politické a ekonomické nevole ve světě včetně zemí, které patří mezi hlavní obchodní partnery USA, což vzbuzuje obavy z výrazněji negativního vlivu takového rozhodnutí. Nejvíce jsou zasaženy sektory napojené na ropu, plyn a další základní suroviny.Celkem trefně situaci pojmenoval Marc Faber, když uvedl, že kroky nového US prezidenta ohrožují vizi USA jakožto bezpečného přístavu pro zahraniční kapitál. Pokud se podaří novému prezidentovy tento dřívější obraz narušit či úplně rozbít a pokud se investoři budou bát o budoucí přístup ke svým US aktivům, bude to mít pro USA samotné zřejmě dalekosáhlé a dlouhodobé negativní důsledky.Mnoho evropským trhům nepomohly doporučení Goldman Sachs favorizující výrazně evropské akcie před těmi americkými, ani odpolední růst inflace v Německu dosahující nejvyšší úrovně od července 2013.US trhy se ke všeobecné korekci přidávají. Dow Jones se vrátil skokem pod magickou hranici 20 000 bodů.Měnové trhy vesměs nejisté, dolar s lehkou tendencí k oslabování. Investoři s obavami vyhlížejí další kroky nového US prezidenta a jeho administrativy. Odpolední posilování dolaru šlo na vrub relativně silným makrům ukazujícím růst spotřebitelských výdajů v USA v závěru a za celý loňský rok. Příjmy za tímto vývoje poněkud pokulhávají. Ropa na úvod týdne lehce oslabuje. Předpoklad slabšího dolaru chvíli černé zlato podporovala ale později převážily obavy z negativního dopadu Trumpových nápadů na světový obchod potažmo celý ekonomický vývoj.Z celkové nejistoty naproti tomu těžilo zlato , které si svou roli "safe heaven" na rozdíl od obecných US aktiv zřejmě i nadále udrží. BCPP vstoupila do nového týdne oslabováním. Nedařilo se bankám a především pak akciím O2, které negativně reagují na snahy vlády posvítit si na výši tržeb generovaných tuzemskými operátory z datových služeb, jež patří u nás mezi nejdražší v Evropě . O2 zítra zveřejní výsledky za 4Q a vedení by mělo navrhnout dividendu. Ta se odhaduje kolem 16-20 Kč včetně mimořádného příspěvku 4 Kč z emisního ážia, což na telekomunikace a BCPP není zase až tak výrazný dividendový výnos.