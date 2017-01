Trump zakázal vstup do USA občanům sedmi zemí, opatření byla částečně uvolněna

V dalším prezidentském výnosu se nový americký prezident Donald Trump rozhodl dočasně pozastavit vstup občanů Sýrie, Iráku, Íránu, Libye, Súdánu, Somálska a Jemenu na půdu USA, i když se jedná o držitele víz. Krok způsobil chaos na letištích a odpor jak zahraničních politiků, tak šéfů amerických technologických korporací. Soud mezitím zakázal federálním orgánům zadržené občany zmíněných států deportovat zpět a Trumpova administrativa zmírnila některá opatření, která do výnosu podle CNN prosadil Trumpův „stratég“ Steve Bannon.



Zákaz vstupu občanů některých zemí do USA je Trumpovým zatím nejkontroverznější krokem. Výnos, kterým opatření zavedl, publikovala například americká televizní stanice CNN (více o prezidentských exekutivních příkazech ZDE). Trump už v průběhu kampaně uváděl, že chce zakázat vstup všem muslimům do USA. Nyní se však od těchto slov distancuje, když tvrdí, že o náboženství nejde, a že sedm převážně muslimských států bylo vybráno na základě seznamu nebezpečných zemí sestaveného ještě Obamovou administrativou.



Zároveň připomíná, že v roce 2011 se Obama odhodlal k podobnému kroku vůči uprchlíkům z Iráku. Stejně jako tehdy, i nyní by opatření mělo být pouze dočasné a během příštích tří měsíců by federální orgány měly přehodnotit své postupy při udělování víz občanům vyjmenovaných zemí a zpřísnit je. Lidí se statusem uprchlíka se opatření budou týkat 120 dní, uprchlíků ze Sýrie zatím na neurčitou dobu.



Proti opatření se zvedla vlna odporu. Soud v New Yorku rozhodl, že občané zmíněných zemí, kteří již přistáli v USA, nesmí být zatím deportováni zpátky. Částečně byl prezidentský výnos dále uvolněn v neděli, když ministr pro vnitřní bezpečnost John Kelly uvedl, že držitelé tzv. zelených karet (jež dávají držitelům právo na trvalý pobyt) se mohou do USA vrátit. Zákaz by se prý také neměl týkat úplně všech občanů vyjmenovaných zemí v případě, že drží navíc ještě evropský pas.



Bývalý novinář Bannon posiluje vliv v Bílém domě



Podle zdrojů televizní stanice CNN zákaz návratu občanů sedmi zemí ze seznamu i přesto, že mají trvalý pobyt v USA, do výnosu prosadil Steve Bannon, Trumpův hlavní „stratég“ a bývalý šéf pravicového serveru Breitbart News (více o Trumpových lidech ZDE), a to navzdory údajnému odporu právních expertů ministerstva pro vnitřní bezpečnost.



V neděli se ukázalo, že Bannonův vliv v Bílém domě dál posiluje, když byl jmenován členem Národní bezpečnostní rady, hlavního amerického bezpečnostního a zahraničně-politického poradního orgánu. Naopak nejvýše postavený voják v zemi, předseda sboru náčelníků štábů, a šéf zpravodajských služeb, budou v radě zasedat pouze pokud budou pozváni.



Odpor ze zahraničí i od šéfů technologických gigantů



Proti Trumpově výnosu se o víkendu vyjádřili americké korporátní špičky včetně šéfa Facebooku Marka Zuckerberga, nebo CEO Applu Tima Cooka, který svým zaměstnancům napsal email kritizující opatření. Na druhé straně Atlantiku svůj nesouhlas s Trumpovými kroky vyjádřila britská premiérka Theresa Mayová, jež se s Trumpem setkala jen hodiny před zavedením zákazu, a německá kancléřka Angela Merkelová. Za „sebepoškozování“ krok označil například i vlivný republikánský senátor John McCain.



Republikánská strana však vesměs zákaz podporuje. Za hranicemi se podpory dočkal Trump například od australské ministryně zahraničí Julie Bishopové. Další představitelé australské vlády Trumpovo rozhodnutí nekritizovali, narozdíl od jejich evropských kolegů.



Stejně jako Británie či Kanada, australská vláda se však podle svých slov bude snažit zajistit, aby jejich občané cestující z jedné ze sedmi zmíněných zemí či držící také jejich pasy měli i nadále přístup do USA. Přednostního zacházení by se skutečně mohli dočkat, neboť USA, Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland jsou členy tzv. „Five Eyes“ (pět očí), multilaterální platformy sdružující tajné služby těchto zemí a umožňující bezpečnostní spolupráci a sdílení informací o podezřelých osobách.



Vyjádření šéfa FB Marka Zuckerberga

Zdroj: FB