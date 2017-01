Fed v binárním světě - není střední cesty

Tento týden zasedá americká centrální banka a s pravděpodobností 87 procent ponechá sazby beze změny. Takto alespoň situaci vyhodnocuje trh. A zároveň trh očekává s třetinovou pravděpodobností dvojí zvýšení sazeb za celý rok.

Je zajímavé, že trh je čím dál více přesvědčený, že inflace bude mířit vzhůru. Inflační swapy, jak pětileté, tak desetileté, jsou nad dvěma procenty.

A zároveň si trh není jistý, že bude Fed na tento vývoj reagovat zásadnějším zvýšením sazeb: s pravděpodobností 25 procent čeká jen jedno zvýšení sazeb v letošním roce, s třetinovou dvojí a dalších čtvrtinová pravděpodobnost je na trojím zvýšení.





Budoucnost je totiž více binární, než bylo v minulosti obvyklé (není střední cesty). Buď se Trumpovi povede rozjet inflaci skrz vyšší investice a přes větší protekcionismus a ekonomika bude potřebovat vyšší tempo růstu sazeb. Anebo se kouzlo nepovede, protože např. republikánští jestřábi v kongresu nebudou chtít navyšovat investice do ekonomiky prostřednictvím vyšších deficitů rozpočtu. Nebo protože protekcionismus nakonec zasáhne i americké vývozy.

Vedle toho americkou centrální banku dlouhodobě trápí nízká míra participace: nízká míra nezaměstnanosti není nízká jen díky tomu, jak se ekonomice daří, ale i díky tomu, že část lidí bez práce nejsou z pohledu statistiky nezaměstnaní, i kdyby mohli být. To by si ale museli hledat aktivně práci, nicméně spousta lidí to vzdalo, takže „technicky“ nezaměstnaní nejsou. Proto šéfka Fedu Yellen mluví o potřebě přehřát americkou ekonomiku, aby se tito lidé vrátili na trh práce.