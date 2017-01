Letošní zima je už teď rekordně drahá. Pro silničáře i domácnosti

Sníh, mráz, led. Pro zimní měsíce obvyklé. Jenže za poslední roky, kdy prosinec až únor připomínaly spíš jaro, jsme už na ladovské zimy zapomněli. A tak letošní sníh a tuhé a dlouhé mrazy zaskočily i silničáře.

"V lednu jsou zásahové dny každý den, takže odhadujeme, že do konce ledna vzrostou náklady na 55 milionů korun," vypočítává Bronislav Malý z ředitelství silnic Zlínského kraje.

Tolik peněz neprosypali v mnohých krajích ani za celou loňskou sezonu. Například silničáře v Moravskoslezském kraji letošní zima zatím stála o zhruba 19 milionů víc než ta loňská.

S obavami proto čekají na to, až sníh roztaje a odkryje to, co mrazy a sníh napáchaly. Už teď je jisté, že v rozpočtu silničářů mnoho peněz na velké opravy po zimě nezbude.

Dlouhá řada ledových dnů se podepíše i na fakturách za teplo. Třeba odběr plynu v domácnostech je teď podle energetiků zvýšený až o dvacet procent.

Dlouhodobé mrazivé počasí nenahrává ani zemědělcům, kteří mohou přijít o své ozimy.Jsou totiž na velký chlad choulostivé. Na Moravě je půda promrzlá až do hloubky půl metru. Navíc kdyby se náhle oteplilo, mohly by pro změnu přijít záplavy.

Teploty pod nulou vítají snad jen hygienici podle nichž mrazy brání většímu rozšíření chřipky. A lékaři dokonce vzkazují - pokud u vás není smog, větrejte. Chřipkové viry se totiž snáz drží v uzavřených prostorách.

Podle lékařů by chřipková epidemie mohla v Česku odeznít do dvou týdnů. Jestli nás s ní opustí i mrazivé počasí, to se zatím s jistotou říct nedá. Teploty pod bodem mrazem vydrží minimálně do konce ledna.