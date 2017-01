Summary: AbbVie zaostala v příjmech za očekáváním, Microsoft zaznamenal růstový kvartál

Evropa:



UBS Group



Švýcarská UBS vygenerovala mírný 4% YoY růst tržeb na 7,1 mld. CHF při tržním konsensu stanoveném na 6,8 mld. CHF. Také čistý zisk na akcii překonal očekávání, když meziročně poklesl o 30 % na 0,3 CHF (tržní konsensus 0,24 CHF) především díky lepším výsledkům investičního bankovnictví. Tato dobrá čísla kontrastují s propadem Wealth Managementu, jenž je primárním (téměř 70 %) zdrojem příjmů pro UBS. Klienti této divize vytáhli ze svých účtů čistých 15 mld. CHF a profitabilita tohoto byznysu se snížila již třetí kvartál po sobě (hrubá marže je teď na 0,73 %). Souvislost by to mohlo mít s novou regulací švýcarského bankovního sektoru, která má pomoci v boji s finanční kriminalitou a daňovým únikům. Cena akcií klesá o 4,5 %, negativně reaguje také Credit Suisse s -3,5 %.



USA:



Intel Corp



Tržby výrobce integrovaných obvodů se v tomto kvartálu vyškrábaly vzhůru o 10 % YoY na rekordních 16,4 mld. USD. Marže nižší o 170 bps (63,1 %) ale zpomalila růst čistého zisku na akcii na 4 % YoY (0,73 USD). Již tradičně stagnovaly tržby z divize Client Computing Group (čipy pro osobní PC a telefony). 7% pokles počtu prodaných kusů vyvážil 7% nárůst průměrné prodejní ceny a tržby tak zůstaly na 8,4 mld. USD. Růst nakonec utáhly datová centra, jež navýšila tržby o 7,5 % na 4,3 mld. USD. Posilovaly jak počty prodaných kusů, tak průměrná cena o 3 % a 4 %. Divize Internet of Things (domácí zařízení komunikující přes síť) přidala až 17 % na 617 mil. USD a divize Non-Volatile Memory Solutions (NAND paměťové obvody pro SSD disky) vyrostla o 24 % na 816 mil. USD. Akcie Intel po otevření trhu rostou o 1,5 %.



Výhled na první kvartál 2017 je následující: tržby na úrovni 14,8 mld. USD (+8 % YoY) a čistý zisk na akcii 0,56 USD (+30 % YoY). První kvartál roku je svým výkonem klasicky slabší, nicméně 30% růst tržeb navzdory nákladům na restrukturalizace vypadá velice dobře. Na celý rok 2017 počítá management s nezměněnými tržbami a čistým ziskem na akcii silnějším o cca 6 %. Dlouhodobě musí čelit Intel konkurenci na všech frontech, právě díky svému širokému portfoliu – na mobilních platformách soupeří s Qualcomm, o datová centra bojuje s Nvidia a AMD plánuje zaútočit na osobní PC.



Microsoft



Společnost, jež asi není nutno představovat, má za sebou dobrý růstový kvartál a to zejména v profitabilnějších divizích. Celkové tržby narostly o 1 % na 25,8 mld. USD (ex-LinkedIn), čistý zisk na akcii (non-GAAP) posílil až o 7,5 % na 0,84 USD. K dobrému výsledku dopomohly určitě také účetní úpravy, nicméně z velké části jde o lepší produktový mix, jenž rozšířil provozní marži o 30 bps YoY na 25,6 %.



Největší divize More Personal Computing poklesla o 5 % zejména na nižších příjmech z mobilních telefonů. Prodej herních konzolí Xbox také moc nezazářil, když nedotáhl na loňská čísla (-3 % YoY). Zajímavě proto působí nárůst tržeb z prodeje Windows o 5 % YoY při dlouhodobě klesajícím trhu s PC, což připisujeme na vrub upgradu stávajících soustav na Windows 10.



Divize Productivity and Business Processes, která má na starosti obchod s balíkem nástrojů Office, navýšila svoje tržby o 10 %. Vezla se především na osobní variantě cloudově založeného Office 365, jehož prodej vylezl o 22 % YoY a počet předplatitelů se vyhoupl na 25 mil.



Pod úspěch Intelligent Cloud (+8 % YoY) se podepsal hlavně produkt Azure, jenž meziročně přidal na svých tržbách až 93 % a také zdvojnásobil využitou výpočetní kapacitu. Cloudový byznys se tedy navzdory konkurenci (SAP a IBM) rozvíjí rychle, nicméně zamrzela zhoršená provozní marže (4 pb dolů na 36,5%).



Výhled tržeb pro další kvartál (ex-LinkedIn) míří do intervalu 22,2 – 23,9 mld. USD (+0 % až +3 % YoY). Management utvrdil svůj plán dotáhnout roční tržby z Commercial Cloud (veškerý cloud) na 20 mld. USD do konce roku 2018, přičemž v současnosti představují 14 mld. USD. Výsledky Microsoft hodnotíme kladně, zejména co se týče neustávajícího tlaku na cloud a střízlivých odhadů pro další kvartál. Akcie posilují o 2,5 %.



Alphabet Inc (DIP)



Mateřská společnost Google vygenerovala o 23 % YoY vyšší zisk na úrovni 21,2 mld. USD, čímž předčila očekávání trhu stanovená na 20,6 mld. USD. Níž ve výsledovce to ale již tak růžové nebylo. Celková provozní marže se sice dočkala rozšíření o 60 bps, avšak hlavně díky osekání nákladů v marginálním segmentu Google Bets při marží užší o 100 bps v hlavním segmentu. Výsledek zatížila také jednorázová položka ve výši 320 mil. USD. Čistý zisk na akcii utrpěl zejména protivětrem od měnových výkyvů, kvůli němuž zakotvil na 9,36 USD (+8 % YoY), při tržním odhadu stanoveném na 9,63 USD.



Tržby z poskytování reklamního prostoru narostly meziročně o 13 %, přičemž nejrychleji (+20 % YoY) rostla reklama na Google Websites (vlastní stránky Google). Google Network Websites (stránky partnerů) přihodily 7 % YoY. Total acquisition costs, což jsou poplatky partnerským webům, narostly o cca 1 p.b., což by mohlo naznačovat zužující se marži a větší vyjednávací sílu partnerských webů. Čistý příjem z reklamy se meziročně zvedl o solidních 17 % na 17,6 mld. USD.



Costs-per-click, metrika přibližující cenu reklamního prostoru, poklesla o dalších 15 % YoY proti 11% poklesu v minulém kvartálu. Jedním dechem dodáváme, že to bylo více než vyváženo 36% YoY nárůstem number-of-clicks (počet kliknutí), což je nejrychlejší růst od 2Q12. Táhly především kliknutí na Google Websites. Tento vývoj přičítáme pokračujícímu trendu přesunu uživatelů k internetovým prohlížečům na mobilních zařízeních.



Zaujal nás ještě 60% YoY nárůst tržeb ze segmentu Google Other, jenž zahrnuje nové iniciativy jako cloudové služby, nový chytrý telefon Pixel nebo Google Play. Akcie Alphabet se po počátečním propadu vrací k včerejší zavírací ceně.



Pozn.: V dalším kvartálu budou výsledky zatíženy vyššími provozními náklady kvůli změně účtovací techniky, kdy odměňování zaměstnanců ve formě akcií sníží čistý zisk na akcii non-GAAP.



AbbVie (DIP)



Americká společnost zabývající se výrobou biofarmaceutik (léčiva syntetizovaná z biologických zdrojů) nedostála v horní linii výsledovky tržním očekáváním, když její tržby narostly o 7 % YoY na 6,78 mld. USD (tržní odhad 6,9 mld. USD). Čistý zisk na akcii se ale s 6% YoY růstem na 1,2 USD držel predikcí. Hrubá marže 81 % pozitivně překvapila o 60 bps.



Tržby z vlajkové lodi Humira (autoimunní onemocnění) tvoří více než 60 % celkových příjmů společnosti a její výkon je tedy klíčový. V tomto kvartálu se držela tržních očekávání a přidala 15 % na 4,3 mld. USD. Veškerý růst ale plynul z USA se zbytkem světa beze změny. Solidní růst vykázala ještě Imbruvica, která posílila tržby o 5 % na 500 mil. USD (dle predikcí). Imbruvica získala v tomto kvartálu povolení na léčbu dalšího typu rakoviny – jedná se již o pátý typ, na jehož léčbu se může užívat výlučně toto léčivo.



Výhled čistého zisku na akcii pro rok 2017 je 5,43 – 5,53 USD (4,45 USD 2016), přičemž trhy směřovaly svoje predikce spíše ke spodní hranici (5,46 USD). Na schvalování v tomto roku čekají rizankizumab, ABT-494 a Rova-T. Akcie AbbVie klesají o 2,5 %.