Trumpmánie pokračuje s udržitelností si nikdo hlavu neláme

Americký akciový index Dow Jones Industrial včera úspěšně prolomil magickou hranici 20 000 bodů. Dopomohlo tomu obrozené nadšení z osoby Donalda Trumpa. Ten prozatím v oválné pracovně řádí jako černá ruka a rozdává úkoly na všechny strany. Trhy tak čím dál více věří ve schopnost amerického prezidenta oživit americké hospodářství. Situace přesto působí poněkud podivně. Fiskální stimul není všelék na ekonomické problémy, a to zejména z dlouhodobé perspektivy. Protekcionismus možná zní na první dobrou Američanům líbezně, odvety ze strany ostatních států nicméně můžou rozpoutat obchodní války, ve kterých není vítězem vůbec nikdo. Snížení daní korporacím taktéž působí jako dobrý nápad, jenže bez potřebných škrtů v rozpočtu bude důsledkem vyšší deficit a další navyšování dluhu. S jeho udržitelností si nicméně trhy aktuálně hlavu nelámou. Daří se tedy cyklickým jménům (banky, IT) a naopak ztrácí defenzivnější tituly (telekom, utility).



Včerejší pozitivní nálada se přelila také do Evropy. Výnosy německých státních dluhopisů zamířily vzhůru, akcie rostly. Přespříliš z rally nevytěžily telekomy, které se vedle svého defenzivního naturelu vypořádávají s negativem v podobě účetního skandálu BT Group. Dařilo se naopak akciím Novartis, které podpořilo rozhodnutí o akciovém odkupu. Společnost také začíná zvažovat možnosti, jak naložit s divizí péče o oči (Alcon).



Jan Šumbera