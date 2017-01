US First Energy Plan - návrat k fosilním palivům, absolutní nezávislost, využití vlastních zdrojů

Administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa představila krátce po jeho oficiálním jmenování do úřadu plán týkající se energií pod názvem First Energy Plan. V jeho rámci nová administrativa hodlá přijít s iniciativami, jež by celkově přispěly ke snížení pracovních nákladů pro Američany a maximalizovaly využití vlastních surovinových zdrojů ve snaze zbavit USA v maximální možné míře jejich závislosti na zahraničních surovinových zdrojích.Dosavadní regulace energetického sektoru prostřednictvím takových opatření jako například Climatie Action Plan či regulace vod byly škodlivé. Jejich omezení neb zrušení by mělo přinést prostor pro růst platů Američanů v rozsahu 30 mld. USD během následujících 7 let.Nová administrativa počítá s širší podporou břidlicové těžby ropy a plynu s cílem zcela se osvobodit od dovozů těchto surovin ze zahraničí. USA by měly těžit z výhod, které jim poskytují rozsáhlé břidlicové rezervy odhadované až do rozsahu 50 biliónů USD . Příjmy z těchto rezerv budou použity pro obnovu infrastruktury v zemi. Levnější energie by měly být silným stimulačním prostředkem pro celkový rozvoj země především v těch nejméně rozvinutých oblastech.Nová administrativa hodlá podporovat další rozvoj "čisté" uhelné technologie, jež by měla podpořit v poslední době těžce zkoušený uhelný sektor.Cílem celé iniciativy je co nejvíce se osvobodit od dodávek OPEC případně od dalších zemí, jejichž zájmy se neslučují se zájmy USA. Ve stejnou chvíli by USA ale měli spolupracovat se svými spojenci v oblasti Perského zálivu na budování pozitivních energetických vazeb v rámci společného boje proti terorismu.Rozvoj energetiky by měl jít ruku v ruce se zodpovědným přístupem k environmentálním otázkám s cílem maximálně chránit své životní prostředí a vlastní přírodní zdroje a rezervy.