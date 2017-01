PIMCO: Vsaďte na dolar, třetí nejdelší poválečná expanze nekončí

Podruhé za posledních deset let má nyní americký Fed dost důvěry v ekonomiku, aby zvyšoval sazby. Investoři takový krok v prosinci očekávali, ovšem překvapil je jestřábí komentář, který zvýšení sazeb doprovázel. Samotné projekce Fedu nyní předpokládají, že v letošním roce dojde k trojímu zvýšení sazeb, zástupci Fedu hovoří o sílící ekonomice a utahujících se podmínkách na trhu práce. Jenže také rostou geopolitická rizika. Co na do dolar? Podle PIMCO jeho éra nekončí, byť to na trhu v tuto chvíli vypadá jinak.

Ekonomická data jejich optimismus většinou potvrzují, nezaměstnanost klesla na 4,6 % a indexy důvěry vystřelily směrem vzhůru. Pozitivní zprávy přicházejí i z eurozóny, kde nezaměstnanost poprvé za sedm let klesla pod 10 % a ECB se zvolna připravuje na omezení programu nákupu vládních dluhopisů.



Zlepšení ekonomického výhledu je ovšem doprovázeno zvýšenými geopolitickými tenzemi. Došlo k vraždě ruského velvyslance v Turecku, problémy v Sýrii přetrvávají, ze Spojených států bylo vyhoštěno několik ruských diplomatů kvůli podezření, že se Rusko snažilo ovlivnit výsledky amerických prezidentských voleb a provádělo kybernetické útoky proti USA. Donald Trump se ocitl v centru tenzí mezi USA a Čínou. Globální geopolitická rovnováha je tedy křehká, ovšem trhy tomu zatím moc pozornosti nevěnují.





V našem základním scénáři stále předpokládáme, že reálný růst světové ekonomiky se bude pohybovat v pásmu 2,5 – 3 %, ve kterém se držel i během posledních pěti let. Celková inflace ve vyspělých ekonomikách by se měla zvyšovat, zatímco dosavadní vyšší inflace v zemích jako Brazílie a Rusko by měla naopak znatelně klesat. Musíme ovšem zdůraznit, že současná vysoká nejistota značně rozšiřuje spektrum budoucích scénářů, a to jak na pozitivní, tak na negativní straně.Náš základní scénář počítá s tím, že současná expanze, která vstupuje do osmého roku, se v březnu stane třetí nejdelší v poválečné historii a bude trvat po celý zbytek roku 2017. Fiskální politika se posune směrem k větší stimulaci, v USA bude schválen program fiskální expanze, který nastartuje v říjnu a projeví se zejména v roce 2018. Centrální banky se budou většinou držet své stimulační politiky a to bude omezovat další růst výnosů vládních dluhopisů . Počítáme i s tím, že se vyhneme globální obchodní válce.Americká ekonomika by letos podle našich projekcí měla dosáhnout růstu ve výši 2 – 2,5 %. Díky vyšším cenám energií by se měly zvýšit korporátní investice , výdaje spotřebitelů by zase měly být podpořeny klesající nezaměstnaností , rostoucími mzdami a očekávaným poklesem daní. Celková inflace by měla konvergovat s inflací jádrovou a měla by se pohybovat kolem 2 %. Eurozóna by měla růst 1 – 1,5% tempem, doléhat na ni bude politická nejistota doprovázející volby ve Francii, Německu, Nizozemí a možná i v Itálii. Celková inflace se bude pohybovat kolem 1 %.Čínská ekonomika podle nás letos zpomalí na 6 – 6,5 %, vláda bude klást větší důraz na finanční stabilitu a menší na ekonomický růst . Mělo by se jí podařit udržet kontrolu nad úvěrovou bublinou a odlivem kapitálu. Domníváme se, že obchodní války s USA se budou odvíjet jen na úrovni slov a renminbi k dolaru oslabí o 7 %. Investoři jsou vývojem v Číně znepokojení, a to zejména kvůli vývoji na měnových trzích a odlivu kapitálu. Čínská centrální banka PBoC se snaží o omezení tohoto odlivu, ale podle našeho názoru Čína stále čelí tomu, že nelze mít zároveň pevný kurz, volný pohyb kapitálu a nezávislou monetární politiku. V současné situaci se zdá, že právě měnový kurz bude tím místem, kudy bude příliš vysoký tlak unikat ven ze systému.Podle našeho názoru bude v krátkém období odliv kapitálu pokračovat a roste pravděpodobnost, že PBoC úplně uvolní kurz renminbi. Úvěrové sazby budou růst a nabídka likvidity bude omezená, což se projeví negativně na růstu celé ekonomiky . Současné prodeje čínských vládních dluhopisů vedly k významnému růstu jejich výnosů. Poučení pro investory je podle našeho názoru jednoznačné: V prostředí, ve kterém bude Fed zvyšovat sazby, by investoři měli preferovat americký dolar , protože čínská měna bude nadále oslabovat a podobné to bude s dalšími asijskými měnami.(Zdroj: Pimco)