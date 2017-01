Pracovní skupina pro brexit a reformu EU jednala o přesídlení unijních agentur do ČR

Ve středu 18. ledna se ve Strakově akademii uskutečnilo čtvrté jednání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Velké Británie z Evropské unie a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU. Pod vedením státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy se zástupci ministerstev a sociálních a hospodářských partnerů věnovali především tématu přesídlení unijních agentur do ČR.

Ačkoliv vyjednávání o brexitu ještě nezačala a EU stále čeká na notifikaci ze strany britské vlády, otázka přesídlení agentur EU v souvislosti s brexitem je velmi živým tématem. Některé členské státy již vyjádřily svůj zájem na získání agentur, které nyní sídlí v Londýně.

Členové pracovní skupiny se již dříve shodli, že pro ČR připadá v úvahu přemístění dvou agentur, a to Evropské lékové agentury (EMA) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Záměr kandidovat na přesídlení jedné z nich schválila vláda v prosinci loňského roku a uložila pracovní skupině pro brexit a reformu EU, aby do konce prvního čtvrtletí letošního roku vypracovala materiál k jednotlivým aspektům naší kandidatury a nabídky České republiky.

„Získání agentur EU, respektive jejich přesídlení do ČR, je prestižní záležitostí. Pro Českou republiku by z toho vyplývala řada pozitivních politických i ekonomických dopadů. V Praze už nyní sídlí Regulační úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy, známý především díky řízení systému Galileo. Nejedná se tedy o novou zkušenost a je zřejmé, že ČR má agenturám co nabídnout. V boji o kandidaturu může využít nejen atraktivní polohy ve středu Evropy, ale i řadu dalších výhod,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Agentura EMA je významná především s ohledem ke své velikosti a charakteru aktivit. Výhodou agentury EBA pak je, že v ČR by bylo její sídlo mimo eurozónu, tedy byla by zachována integrita vnitřního trhu a udržení rovnováhy mezi členy bankovní unie a ostatními zeměmi EU. Pro ČR je to významné i s ohledem na její závazek do eurozóny v budoucnu vstoupit.

Tyto závěry předloží pracovní skupina vládě, která by v následujících týdnech měla učinit rozhodnutí o konkrétní agentuře a přijmout nezbytná opatření související s kandidaturou.

Pracovní skupina se dnes zabývala také úterním projevem britské ministerské předsedkyně Theresy Mayové, v němž nastínila příklon Velké Británie k tzv. hard brexitu. Zároveň uvedla, že Velká Británie po odchodu z EU nebude usilovat o plném setrvání na vnitřním trhu, ale bude se chtít vydat cestou zóny volného obchodu. Na základě tohoto projevu a představených plánů dojde k aktualizaci přípravných pozic české vlády na březen, kdy by měla Velká Británie formálně zahájit jednání o vystoupení z EU. Česká republika bude společně s dalšími 26 členskými státy EU připravovat mandát pro vyjednavače Michela Barniera.