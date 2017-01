Summary: Poslední výsledky amerického bankovního sektoru pro čtvrtý kvartál

USA:



Výsledky amerického bankovního sektoru pro tento kvartál dnes uzavírají Goldman Sachs a Citigroup, tak se na ně pojďme podívat trochu lépe.



Goldman Sachs



GS vygeneroval tržby ve výši 8,2 mld. USD (+12 % YoY), čímž výrazně překročil tržní očekávání stanovené na 7,8 mld. USD. Čistý zisk na akcii přeskočil tržní konsensus o skvělých 65c, čímž skončil na 5,48 USD (+15 % YoY). Dobré výsledky jsou kombinací vyšších příjmů z obchodování s FICC a nižších nákladů na urovnávání soudních sporů. Celkové non-compensation expenses se nadto podařilo meziročně stlačit o 44 % na 2,3 mld. USD. Výsledky jednotlivých divizí za 4Q16 jsou následující:

• Investiční bankovnictví: Tržby sklouzly na 1,5 mld. USD, což představuje 4% rozdíl proti 4Q15. Můžou za to nižší příjmy z transakčního poradenství, které se propadly o 19 % YoY na 0,7 mil. USD. Minulý rok byl v této oblasti výjimečně silný a srovnávací báze je tedy obzvlášť vysoká. Propad naštěstí mírnily výnosy z upisování cenný papírů, které vyskočily o 16 % na 0,8 mld. USD hnány především velký zájmem o dluhopisy.

• Institucionální klienti: Výnosy si sáhly na 3,6 mld. USD (+25 % YoY) díky skvělému výkonu příjmu z obchodování s FICC, které vyskočily o 78 % YoY na 2 mld. USD reflektujíc zlepšující se výnosy na dluhopisových trzích. Větší volatilita akciových trhů po amerických volbách se neprojevila na silnějších příjmech z obchodování s akciemi. Ty klesly meziročně o 9 % na 1,6 mld. USD, přičemž převažoval zájem o derivátové obchody.

• Investice a úvěry: Tržby vykázaly 15% meziroční přírůstek na 1,5 mld. USD. Dobrý výsledek jde na vrub mírně vyšší úrokové marži a hlavně tlaku managementu na rozvoj úvěrového byznysu.

• Správa aktiv: Příjmy z aktivního správcovství aktiv popolezly nahoru o 3 % YoY na 1,6 mld. USD na vyšších poplatcích a většímu objemu transakcí. Hodnota spravovaných aktiv dosáhla 1,38 bil. USD (+32 mld. USD QoQ).





Kapitálová pozice se opět o něco zlepšila. Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 připsal 70 bps YoY na 13,1 % a supplementary leverage ratio (vlastní kapitál k celkovým aktivům) si polepšil o 50 bps YoY na 6,4 %. Oba ukazatele se tedy nacházejí pohodlně nad regulatorní hranicí. Návratnost vlastního kapitálu je ve 4Q16 na úrovni 11,4 %, což je výsledek srovnatelný s konkurencí (Morgan Stanley 10 %, JPMorgan 13 % a Wells Fargo 11%). Po překotném růstu posledních měsíců ale dobré výsledky nedokázaly cenu akcii vytlačit ještě víc nahoru a ta tak osciluje kolem včerejší zavírací hladiny 236 USD.





Citigroup



Poslední reportující americká banka tohoto kvartálu hospodařila s čistým ziskem na akcii meziročně vyšším o 12 % (1,14 USD proti tržnímu konsensu 1,12 USD). Je to výsledek silnější horní linie výsledovky k závěru roku 2016 – tržby narostly meziročně o 7 % na 17 mld. USD. Nesmíme ale opomenout ani nižší provozní náklady, které se podařilo okleštit o 9 % na 10 mld. USD.



Růst tržeb tlačily vzhůru výnosy divize obsluhující institucionální klienty. Příjmy z FICC segmentu se vyhouply o 36 % YoY na 3 mld. USD a příjmy z akcií o 15 % YoY na 0,7 mld. USD. Kombinovaně si tak polepšily o 31 % YoY. Zahanbit se nenechala ani divize investičního bankovnictví, která obstarává transakční poradenství a úpis cenných papírů. Ta dosáhla 14% meziročního růstu tržeb na 8,34 mld. USD. Komerční bankovnictví popolezlo vzhůru o 2 % na 8 mld. USD, jelikož plný dopad vyšších úrokových marží spojených s posunutím výnosové křivky se projeví až v příštím kvartálu. Citi Holdings, tedy divize, do které byla vyčleněna nepotřebná aktiva (zejména hypoteční produkty) odkrojila 80 % tržeb YoY a propadla se na 0,7 mld. USD.

Největším zklamáním je návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTCE), jež zůstala nezměněna na úrovni 7,1 %. Jednak je tento výsledek špatný v porovnání s konkurencí (Goldman Sachs 11 %, Morgan Stanley 10 %, JPMorgan 13 % a Wells Fargo 11%) a také je pořád pod 10 %, jež měly být dle plánu dosaženy koncem roku 2015. Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 zakotvil na 13,1 % a supplementary leverage ratio (vlastní kapitál k celkovým aktivům) na 7,2 %. Oba ukazatele se tedy nacházejí pohodlně nad regulatorní hranicí. Po překotném růstu posledních měsíců ale dobré výsledky nedokázaly cenu akcii vytlačit ještě víc nahoru a ta tak klesá o 1 %.