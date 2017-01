Skupina Telefónica SA má doplatit Tykačovi 1,7 miliardy korun za Český Telecom

Španělská telekomunikační společnost Telefónica má zaplatit firmám podnikatele Pavla Tykače 1,7 miliardy korun za odprodej akcií v bývalém Českém Telecomu. O pravomocném rozhodnutí Vrchního soudu dnes informoval Český rozhlas-Radiožurnál. Telefónica podala proti verdiktu dovolání a požádala o odklad výplaty peněz.



Většinový podíl v Českém Telecomu koupila Telefónica od státu v roce 2005 za 82,6 miliardy korun. To odpovídalo zhruba 502 korunám za akcii. Ostatním akcionářům ale španělská firma nabídla v rámci odkupu jen 456 Kč za akcii. Tykačovy společnosti Management Limited a Lexburg Enterprises Limited proto Telefónicu žalovaly kvůli nízko stanovené ceně. Požadovaly doplatit přes 870 milionů korun plus úroky.



Více než 10 let trvající soudní spor prozatím skončil pravomocným rozsudkem Vrchního soudu, podle kterého má Telefónica doplatit Tykačovým společnostem 1,7 miliardy korun. "Soudní rozhodnutí je v tuto chvíli pravomocné a vykonatelné. Společnost Telefónica ale těsně před koncem loňského roku podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a zároveň žádá o odklad vykonatelnosti," řekla Radiožurnálu mluvčí Vrchního soudu Markéta Puci.



Podle Tykačova mluvčího Jana Chudomela ale pro odložení vykonatelnosti rozsudku není důvod. "Předpokládáme, že neexistuje nic, co by protistraně bránilo v tom, aby naplnila své závazky," řekl Chudomel rozhlasu.